Очистка памяти на телефоне: что удалить, чтобы он не тормозил

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Когда память смартфона переполняется, устройство может начать тормозить, работать нестабильно и отказываться сохранять новые файлы. Освободить место на Android и iPhone можно несколькими простыми способами без полной очистки телефона.

О том, как освободить память на смартфоне и какие файлы стоит проверить в первую очередь, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Как освободить память на смартфоне

Перед удалением файлов стоит открыть раздел хранилища в настройках смартфона.

Там можно увидеть, сколько места занимают приложения, фотографии, документы, кэш и другие данные. Система также может предложить рекомендации по очистке.

Один из самых быстрых способов освободить место — проверка установленных приложений.

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Приложения, которыми давно не пользовались или которые занимают слишком много памяти, можно удалить. В некоторых случаях это позволяет сразу освободить значительный объем памяти.

Фотографии, особенно в высоком разрешении, могут занимать значительную часть памяти смартфона. Резервное копирование в Google Photos или iCloud позволяет сохранить снимки и после этого освободить физическое хранилище устройства.

Во время работы приложения накапливают временные файлы, которые со временем могут занимать гигабайты памяти. Кэш можно периодически очищать через настройки отдельных приложений или системные средства смартфона.

При просмотре сайтов, электронной почты и других сервисов на телефоне могут оставаться PDF, DOC и другие документы, которые больше не нужны. Обычно они хранятся в папке "Загрузки", откуда лишние файлы можно удалить вручную.

Фото, видео, GIF-анимации и другие файлы из чатов могут быстро заполнять память, особенно если мессенджер автоматически сохраняет полученный контент. Стоит проверить накопленные медиафайлы и удалить ненужные. Чтобы они не занимали память в дальнейшем, в настройках мессенджера можно отключить автоматическое сохранение.

Ранее Новини.LIVE писали, что с годами хранилище Google Фото может незаметно заполняться фотографиями и видео, которые накапливаются годами. Можно освободить значительный объем памяти, проверив несколько категорий и файлов, прежде чем переходить на более дорогой тариф.

Также Новини.LIVE рассказывали, что медленная работа Android-смартфона часто связана не с устареванием устройства или необходимостью ремонта. Нередко причиной может стать накопленный кэш, который занимает значительный объем памяти.