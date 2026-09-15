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Как перенести данные с Android на iPhone, чтобы ничего не потерялось

Ua ru
15 сентября 2026 10:34
Как перенести данные с Android на iPhone без потери фотографий, контактов и сообщений
Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Переход с Android на iPhone не обязательно означает потерю контактов, фотографий, сообщений и других важных данных. У Apple есть официальный инструмент "Перенос на iOS", который помогает автоматически перенести значительную часть информации на новый смартфон.

О том, как правильно перенести данные с Android на iPhone и что нужно учесть перед началом, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как перенести данные с Android на iPhone

Перед началом стоит убедиться, что на iPhone достаточно свободной памяти для всех файлов, которые нужно перенести. Особенно это важно, если вместе с контактами и сообщениями планируется копировать фотографии, видео и другие большие файлы.

Оба смартфона рекомендуется зарядить как минимум до 50%, поскольку передача данных может длиться несколько часов. Apple также советует подключить устройства к источнику питания на время переноса.

Передавать информацию можно через кабель USB-C — USB-C или USB-C — Lightning, а также беспроводным способом через Wi-Fi. Кабельное подключение считается более надёжным, тогда как для беспроводного способа требуется стабильное Wi-Fi-соединение.

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На Android необходимо установить официальное приложение "Перенос на iOS" и предоставить ему необходимые разрешения. При этом стандартный автоматический способ работает только с новым или сброшенным до заводских настроек iPhone.

При первоначальной настройке iPhone нужно перейти к экрану "Перенос приложений и данных" и выбрать "С устройства Android". После этого на iPhone появится 10- или 6-значный код, который необходимо ввести на Android-смартфоне.

Далее можно выбрать категории данных для переноса и запустить процесс. До его завершения лучше не пользоваться смартфонами, а приложение "Перенос на iOS" на Android должно оставаться открытым. Запуск другого приложения или ответ на звонок могут прервать передачу данных.

С помощью "Перенос на iOS" можно скопировать контакты, историю сообщений и SMS, фотографии и видео с камеры, альбомы, файлы и папки, веб-закладки, почтовые учетные записи, голосовые записи, историю звонков, календари, а также сообщения и медиафайлы WhatsApp.

Некоторые бесплатные приложения также можно будет загрузить на iPhone, если их версии доступны и в Google Play, и в App Store.

При этом автоматически переносится не вся информация. В частности, Apple отдельно упоминает музыку, книги и PDF-документы, которые, возможно, придется копировать вручную.

Для Telegram, Viber и большинства других мессенджеров достаточно войти в свою учетную запись, после чего переписка подтянется из облачного хранилища. Историю WhatsApp официально переносят именно через "Перенос на iOS".

Файлы, которые не удалось скопировать автоматически, можно перенести через облачные сервисы, в частности Google Диск, Dropbox или OneDrive, непосредственно со смартфона или с помощью компьютера.

Ранее Новини.LIVE писали, что после презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены на несколько моделей, оставшихся в официальной продаже. Подорожание коснулось iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air.

Также Новини.LIVE сообщали, что переполненное хранилище может замедлять работу смартфона, вызывать нестабильную работу и мешать сохранять новые файлы. Освободить место на Android и iPhone можно несколькими простыми способами без полной очистки устройства.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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