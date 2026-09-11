Сколько лет может прослужить iPhone и когда смартфон действительно стоит заменить

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Новый iPhone не обязательно покупать каждый год — исправный смартфон может нормально работать пять, семь лет и даже дольше. Реальный срок службы зависит от состояния аккумулятора, производительности, поддержки iOS и потребностей владельца.

О том, сколько лет может прослужить iPhone и когда его действительно стоит заменить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Hi-Tech.Expert.

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Когда стоит заменить iPhone

За год смартфон обычно не успевает существенно износиться, а аккумулятор остается в хорошем состоянии. Ежегодное обновление позволяет сразу получать новые камеры, дисплеи, процессоры и другие функции.

В то же время это самый дорогой вариант. Даже после продажи предыдущего iPhone придется доплачивать за новую модель, хотя разница между соседними поколениями может быть небольшой.

Примерно через три года iPhone, как правило, по-прежнему обладает достаточной производительностью и поддерживает актуальные версии iOS. Состояние аккумулятора зависит от количества циклов зарядки, температуры и нагрузки, поэтому его замена в этот момент требуется не всегда.

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В то же время разница с новыми поколениями уже становится заметнее: обновляются камеры, процессоры, дисплеи, а часть новых возможностей может не поддерживаться старым смартфоном.

Даже через пять-шесть лет iPhone может нормально справляться с повседневными задачами. Длительная поддержка iOS позволяет дольше пользоваться современными приложениями и получать обновления безопасности.

Одним из главных слабых мест в таком возрасте становится аккумулятор. Если автономность существенно ухудшилась, замена батареи может продлить комфортное использование устройства ещё на несколько лет.

Основные ограничения будут касаться новых функций, для которых требуются более современные процессоры, камеры или другие компоненты.

Старый iPhone может оставаться пригодным для звонков, сообщений, браузера, видео и других простых задач даже через семь-десять лет. Однако со временем он может работать медленнее, потерять поддержку новых версий iOS, а некоторые приложения перестанут работать на устаревшей системе.

Поэтому ориентироваться лучше не на возраст смартфона, а на то, продолжает ли он справляться с необходимыми задачами. Если ограничения не мешают в повседневном использовании, спешить с заменой нет необходимости.

Ранее Новини.LIVE писали, что первый iPhone в 2007 году продавался за 499 долларов, тогда как современные Pro-модели уже давно стоят более 1000 долларов. В то же время с учётом инфляции и изменений в системе операторских субсидий динамика цен на смартфоны Apple выглядит не так однозначно.

Также Новини.LIVE сообщали, что iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в мире по итогам второго квартала 2026 года и сохранил лидерство после аналогичного результата в начале года. Доля базовой модели достигла 6% мирового рынка смартфонов.