Скільки років може прослужити iPhone і коли смартфон справді варто замінити

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Новий iPhone не обов'язково купувати щороку — справний смартфон може нормально працювати п'ять, сім років і навіть довше. Реальний термін використання залежить від стану акумулятора, швидкодії, підтримки iOS та потреб власника.

Про те, скільки років може прослужити iPhone та коли його справді варто замінити, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Hi-Tech.Expert.

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Коли варто замінити iPhone

За рік смартфон зазвичай не встигає суттєво зноситися, а акумулятор залишається у хорошому стані. Щорічне оновлення дозволяє одразу отримувати нові камери, дисплеї, процесори та інші функції.

Водночас це найдорожчий варіант. Навіть після продажу попереднього iPhone доведеться доплачувати за нову модель, хоча різниця між сусідніми поколіннями може бути невеликою.

Приблизно через три роки iPhone зазвичай усе ще має достатню продуктивність і підтримує актуальні версії iOS. Стан батареї залежить від кількості циклів заряджання, температури та навантаження, тому її заміна у цей момент потрібна не завжди.

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Водночас різниця з новими поколіннями вже стає помітнішою: оновлюються камери, процесори, дисплеї, а частина нових можливостей може не підтримуватися старішим смартфоном.

Навіть через п'ять-шість років iPhone може нормально справлятися з повсякденними завданнями. Тривала підтримка iOS дозволяє довше користуватися сучасними застосунками та отримувати оновлення безпеки.

Одним із головних слабких місць у такому віці стає акумулятор. Якщо автономність суттєво погіршилася, заміна батареї може продовжити комфортне використання пристрою ще на кілька років.

Основні обмеження стосуватимуться нових функцій, яким потрібні сучасніші процесори, камери або інші компоненти.

Старий iPhone може залишатися придатним для дзвінків, повідомлень, браузера, відео та інших простих завдань навіть через сім-десять років. Однак із часом він може працювати повільніше, втратити підтримку нових версій iOS, а деякі застосунки перестануть працювати на застарілій системі.

Тому орієнтуватися краще не на вік смартфона, а на те, чи продовжує він справлятися з необхідними завданнями. Якщо обмеження не заважають у повсякденному використанні, поспішати із заміною немає потреби.

Раніше Новини.LIVE писали, що перший iPhone у 2007 році продавався за 499 доларів, тоді як сучасні Pro-моделі вже давно коштують понад 1000 доларів. Водночас з урахуванням інфляції та змін у системі операторських субсидій динаміка цін на смартфони Apple має не такий однозначний вигляд.

Також Новини.LIVE розповідали, що iPhone 17 став найпопулярнішим смартфоном у світі за підсумками другого кварталу 2026 року та зберіг лідерство після аналогічного результату на початку року. Частка базової моделі сягнула 6% глобального ринку смартфонів.