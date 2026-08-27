iPhone 17 став найпродаванішим смартфоном у світі у 2026 році

В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone 17 очолив світові продажі смартфонів у другому кварталі 2026 року та зберіг першість після аналогічного результату на початку року. На базову модель припало 6% усього глобального ринку смартфонів.

Про те, які смартфони найчастіше купують у світі у 2026 році, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Counterpoint Research.

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iPhone 17 другий квартал поспіль став лідером продажів

За даними Counterpoint Research, iPhone 17 став найбільш продаваним смартфоном у світі у другому кварталі 2026 року, зайнявши 6% глобального ринку.

Рейтинг найпродаваніших смартфонів у 2026 році. Фото: Counterpoint Research

Ця сама модель була лідером і за підсумками першого кварталу. Таким чином, у 2026 році iPhone 17 купують частіше за будь-який інший смартфон.

Перші три місця у рейтингу найпопулярніших моделей посіли смартфони актуальної лінійки iPhone 17.

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Apple і Samsung зайняли всю десятку найпопулярніших моделей

Усі десять найбільш продаваних смартфонів у світі належать Apple і Samsung.

Сукупно на пристрої двох компаній припало 26% світових продажів смартфонів, що на 2% більше, ніж роком раніше. Продажі Apple зросли на 5% у річному вимірі, попри загальне скорочення ринку. iPhone почали активніше купувати в Індії, Японії, країнах Близького Сходу та Африки.

У Південній Кореї в другому кварталі 2026 року продажі Apple майже подвоїлися завдяки серії iPhone 17.

Чому покупці частіше вибирають iPhone 17

У Counterpoint Research пояснюють популярність базового iPhone 17 суттєвими оновленнями, які скоротили різницю між ним і Pro-моделями.

Високий попит на iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max також підтримували програми трейд-ін, акції та доступні способи оплати.

Аналітики також зазначають, що зростання цін на смартфони підштовхнуло частину покупців до дорожчих сегментів, що додатково посилило позиції Apple.

Раніше Новини.LIVE писали, що найвищий рівень задоволеності серед користувачів отримала модель iPhone, якій уже майже шість років. Серед фаворитів також опинився iPhone SE другого покоління, тоді як найновіші флагмани представлені в рейтингу значно слабше.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple може суттєво змінити кольорову гаму iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, відмовившись від Cosmic Orange. Однією з головних новинок називають відтінок Dark Cherry, який залежно від освітлення може виглядати більш червоним або фіолетовим.