iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2026 году

В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр с видео/YouTube

iPhone 17 возглавил мировые продажи смартфонов во втором квартале 2026 года и сохранил первенство после аналогичного результата в начале года. На базовую модель пришлось 6% всего глобального рынка смартфонов.

О том, какие смартфоны чаще покупают в мире в 2026 году, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Counterpoint Research.

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iPhone 17 второй квартал подряд стал лидером продаж

По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале 2026 года, заняв 6% глобального рынка.

Рейтинг самых продаваемых смартфонов в 2026 году. Фото: Counterpoint Research

Эта же модель была лидером и по итогам первого квартала. Таким образом, в 2026 году iPhone 17 покупают чаще любого другого смартфона.

Первые три места в рейтинге популярных моделей заняли смартфоны актуальной линейки iPhone 17.

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Все десять самых продаваемых смартфонов в мире принадлежат Apple и Samsung.

Совокупно на устройства двух компаний пришлось 26% мировых продаж смартфонов, что на 2% больше, чем годом ранее. Продажи Apple выросли на 5% в годовом исчислении, несмотря на общее сокращение рынка. iPhone стали активно покупать в Индии, Японии, странах Ближнего Востока и Африки.

В Южной Корее во втором квартале 2026 года продажи Apple почти удвоились благодаря серии iPhone 17.

Почему покупатели чаще выбирают iPhone 17

В Counterpoint Research объясняют популярность базового iPhone 17 существенными обновлениями, сократившими разницу между ним и Pro-моделями.

Высокий спрос на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max также поддерживали приложения трейд-ин, акции и доступные способы оплаты.

Аналитики также отмечают, что рост цен на смартфоны подтолкнул часть покупателей к более дорогим сегментам, что дополнительно усилило позиции Apple.

Ранее Новини.LIVE писали, что самый высокий уровень удовлетворенности среди пользователей получила модель iPhone, которой уже почти шесть лет. Среди фаворитов также оказался iPhone SE второго поколения, в то время как новейшие флагманы представлены в рейтинге гораздо слабее.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Apple может существенно изменить цветовую гамму iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, отказавшись от Cosmic Orange. Одной из главных новинок называют оттенок Dark Cherry, который в зависимости от освещения может выглядеть более красным или фиолетовым.