Apple готовит новую цветовую палитру для iPhone 18 Pro: какой оттенок станет главным

Новые цвета iPhone 18 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple может значительно обновить цветовую палитру iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, отказавшись от яркого цвета Cosmic Orange. Главной новинкой называют тёмный оттенок Dark Cherry, который в зависимости от освещения будет выглядеть ближе к красному или фиолетовому.

О том, в каких цветах могут выйти iPhone 18 Pro и складной iPhone, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MacRumors.

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Dark Cherry может стать основным цветом iPhone 18 Pro

В линейке iPhone 17 Pro Apple представила цвет Cosmic Orange, но в следующем поколении этот оттенок, по слухам, заменят на значительно более тёмный. Новый цвет называют Dark Cherry. Он должен сочетать красные и фиолетовые тона и, в зависимости от освещения, может выглядеть по-разному.

Новый оттенок Dark Cherry в линейке iPhone 18 Pro. Фото: MacRumors

Ранее в утечках упоминались глубокий красный, бордовый, фиолетовый и коричневый варианты, однако впоследствии появилось название Dark Cherry.

Ожидается, что оттенок будет ближе к винному или сливовому: краснее классического фиолетового, но в то же время более фиолетовым, чем темно-красный или бордовый.

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iPhone 18 Pro могут выпустить в четырёх цветах

Согласно имеющимся утечкам, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить сразу четыре варианта расцветки. Среди них называют Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray и Silver.

Новая цветовая палитра линейки iPhone 18 Pro. Фото: MacRumors

Светло-голубой оттенок может напоминать Mist Blue у нынешнего iPhone 17, а серебристый — остаться близким к цвету текущего поколения.

Темно-серый станет более сдержанной альтернативой, тогда как Dark Cherry должен стать главным необычным цветом новой серии.

Складной iPhone может получить только два цвета

Для первого складного iPhone, который может получить название iPhone Ultra, Apple якобы готовит значительно более сдержанную палитру. В утечках неоднократно упоминался белый или серебристо-белый вариант. Информация о втором цвете различается в зависимости от источника.

Вероятный цвет складного iPhone Ultra. Фото: MacRumors

Среди возможных вариантов называли индиго и очень тёмный синий оттенок, который выглядит почти чёрным. В то же время в некоторых утечках утверждалось, что складной iPhone вообще может выйти только в белом цвете.

Ожидается, что новое складное устройство будет стоить более 2000 долларов.

Когда представят новые iPhone

Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone на мероприятии в течение недели, начинающейся 9 сентября.

Предзаказы могут открыться в конце той же недели, а старт продаж ожидается 18 сентября.

Обычный iPhone 18 осенью вместе с Pro-моделями не ожидается. По имеющейся информации, его запуск перенесен на весну 2027 года.

Ранее Новини.LIVE писали, что техника Apple может подорожать из-за резкого роста стоимости ключевых компонентов. Речь идет о деталях, которые используются в iPhone, Mac, iPad и других устройствах компании.

Также Новини.LIVE сообщали, что AnTuTu опубликовал февральский рейтинг iOS-устройств, сформированный на основе оценок пользователей. В список попало немало моделей Apple, выпущенных ещё несколько лет назад.