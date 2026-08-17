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Главная Техно Apple признала устаревшими ещё два популярных гаджета: что это означает

Apple признала устаревшими ещё два популярных гаджета: что это означает

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Дата публикации 17 августа 2026 10:34
Apple признала iPhone X и MacBook Pro 2018 года устаревшими: что изменится
Смартфон Apple iPhone X. Фото: Unsplash
Ключевые моменты Ремонт iPhone X и MacBook Pro станет сложнее Новых крупных обновлений уже не будет

Apple официально перевела ещё два популярных устройства в категорию устаревших. Они будут продолжать работать, однако владельцы постепенно столкнутся с ограничениями при ремонте и использовании нового программного обеспечения.

О том, что изменится для владельцев после получения нового статуса, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Apple.

Ремонт iPhone X и MacBook Pro станет сложнее

Спустя почти девять лет после выхода iPhone X Apple официально отнесла смартфон к категории устаревших устройств. Такой же статус получил 15-дюймовый MacBook Pro 2018 года.

После этого Apple обычно прекращает поставки оригинальных запчастей, из-за чего авторизованные сервисные центры уже не могут выполнять большинство ремонтов.

Обычно компания переводит устройства в эту категорию через семь лет после завершения их продаж.

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Новых крупных обновлений уже не будет

Последней версией операционной системы для iPhone X стала iOS 16.7.16. Для 15-дюймового MacBook Pro 2018 года последним доступным обновлением стала macOS 15.7.7.

Новых крупных версий операционных систем для этих устройств ожидать уже не стоит.

В то же время iPhone X и MacBook Pro 2018 года не перестанут работать из-за получения статуса устаревших. Владельцы смогут пользоваться ими и в дальнейшем.

Однако со временем ремонт таких устройств будет становиться все сложнее, а совместимость с новыми приложениями и сервисами постепенно будет ухудшаться.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Apple представила обновленную Siri AI на новой архитектуре Apple Intelligence. В ее основе лежат модели Apple Foundation, созданные в сотрудничестве с Google с использованием технологий, связанных с Gemini.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple на протяжении многих лет использует chip binning, чтобы не отказываться от чипов с частичными дефектами. Такие компоненты применяются в других продуктах, что позволяет компании экономить сотни миллионов долларов.

Apple MacBook смартфоны Apple
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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