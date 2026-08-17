Apple визнала iPhone X і MacBook Pro 2018 року застарілими: що зміниться

Смартфон Apple iPhone X. Фото: Unsplash

Apple офіційно перевела ще два популярні пристрої до категорії застарілих. Вони продовжать працювати, однак власники поступово зіткнуться з обмеженнями під час ремонту та використання нового програмного забезпечення.

Про те, що зміниться для власників після отримання нового статусу, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Apple.

Ремонтувати iPhone X і MacBook Pro стане складніше

Майже через дев'ять років після виходу iPhone X Apple офіційно віднесла смартфон до категорії застарілих пристроїв. Такий самий статус отримав 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року.

Після цього Apple зазвичай припиняє постачати оригінальні запчастини, через що авторизовані сервісні центри вже не можуть виконувати більшість ремонтів.

Зазвичай компанія переводить пристрої до цієї категорії через сім років після завершення їх продажів.

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Нових великих оновлень уже не буде

Останньою версією операційної системи для iPhone X стала iOS 16.7.16. Для 15-дюймового MacBook Pro 2018 року останнім доступним оновленням стала macOS 15.7.7.

Нових великих версій операційних систем для цих пристроїв очікувати вже не варто.

Водночас iPhone X і MacBook Pro 2018 року не перестануть працювати через отримання статусу застарілих. Власники зможуть користуватися ними й надалі.

Однак із часом ремонт таких пристроїв ставатиме складнішим, а сумісність із новими застосунками та сервісами поступово погіршуватиметься.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple представила оновлену Siri AI на новій архітектурі Apple Intelligence. В її основі лежать моделі Apple Foundation, створені у співпраці з Google із застосуванням технологій, пов'язаних із Gemini.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple роками використовує chip binning, щоб не відмовлятися від чипів із частковими дефектами. Такі компоненти застосовують в інших продуктах, що може заощаджувати компанії сотні мільйонів доларів.