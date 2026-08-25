Apple готує нову палітру кольорів iPhone 18 Pro: який відтінок стане головним

Нові кольори iPhone 18 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple може помітно оновити палітру iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, відмовившись від яскравого Cosmic Orange. Головною новинкою називають темний відтінок Dark Cherry, який залежно від освітлення буде мати вигляд ближчий до червоного або фіолетового.

Про те, в яких кольорах можуть вийти iPhone 18 Pro та складаний iPhone, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MacRumors.

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Dark Cherry може стати головним кольором iPhone 18 Pro

У лінійці iPhone 17 Pro Apple представила Cosmic Orange, але у наступному поколінні цей відтінок, за чутками, замінять на значно темніший. Новий колір називають Dark Cherry. Він має поєднувати червоні та фіолетові тони й залежно від освітлення може мати різний вигляд.

Новий відтінок Dark Cherry в лінійці iPhone 18 Pro. Фото: MacRumors

Раніше у витоках згадували глибокий червоний, бордовий, фіолетовий та коричневий варіанти, однак згодом з'явилася назва Dark Cherry.

Очікується, що відтінок буде ближчим до винного або сливового: червонішим за класичний фіолетовий, але водночас більш фіолетовим, ніж темно-червоний або бордовий.

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iPhone 18 Pro можуть випустити у чотирьох кольорах

За наявними витоками, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть отримати одразу чотири варіанти оформлення. Серед них називають Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray та Silver.

Нова палітра кольорів лінійки iPhone 18 Pro. Фото: MacRumors

Світло-блакитний відтінок може нагадувати Mist Blue у нинішнього iPhone 17, а сріблястий — залишитися близьким до кольору поточного покоління.

Темно-сірий стане більш стриманою альтернативою, тоді як Dark Cherry має бути головним незвичайним кольором нової серії.

Складаний iPhone може отримати лише два кольори

Для першого складаного iPhone, який може отримати назву iPhone Ultra, Apple нібито готує значно стриманішу палітру. У витоках неодноразово згадувався білий або сріблясто-білий варіант. Інформація про другий колір відрізняється залежно від джерела.

Імовірний колір складаного iPhone Ultra. Фото: MacRumors

Серед можливих варіантів називали індиго та дуже темний синій відтінок, який має дуже чорний вигляд. Водночас у деяких витоках стверджувалося, що складаний iPhone взагалі може вийти лише у білому кольорі.

Очікується, що новий складаний пристрій коштуватиме понад 2000 доларів.

Коли представлять нові iPhone

Apple представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone на заході протягом тижня, що починається 9 вересня.

Попередні замовлення можуть відкрити наприкінці того самого тижня, а старт продажів очікується 18 вересня.

Звичайний iPhone 18 восени разом із Pro-моделями не очікується. За наявною інформацією, його запуск перенесено на весну 2027 року.

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