Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Техно arrow Користувачі назвали iPhone, якими найбільше задоволені у 2026 arrow

Користувачі назвали iPhone, якими найбільше задоволені у 2026

5 березня 2026 10:34
Іван Готевич - Редактор
Іван Готевич
Редактор
Найкращі пристрої Apple у 2026 році — користувачі рекомендують ці iPhone та iPad
Логотип Apple та смартфони Apple iPhone. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE
Іван Готевич - Редактор
Іван Готевич
Редактор

Популярний бенчмарк AnTuTu випустив новий рейтинг iOS-пристроїв за лютий, який базується на оцінках користувачів. У списку опинилося багато пристроїв Apple, які були випущені ще кілька років тому.

Про це йдеться на сайті AnTuTu.

Реклама
Читайте також:

Які пристрої Apple стали найулюбленішими серед користувачів у лютому

У лютому перше місце в рейтингу схвалення iOS-пристроїв на китайському ринку зайняв iPad Air 4 із показником 96,88%. Другу та третю позиції посіли iPhone 12 mini (95,78%) і iPhone SE2 (94,89%).

Рейтинг iOS-устройств за февраль 2026 года
Рейтинг пристроїв iOS за оцінками користувачів за лютий 2026 року. Фото: AnTuTu

Порівняно з попереднім місяцем iPad Air 4 піднявся з другого місця на перше, тоді як торішній лідер лютого опинився на восьмій позиції (iPad Pro 5). iPhone 12 mini покращив результат на дві сходинки — з четвертої на другу, а iPhone SE2 піднявся з п'ятої на третю. Четверту позицію зайняв iPad Pro 4 (12,9"), додавши дві сходинки відносно минулого місяця (з шостої). iPad Pro 2024 (11"), який раніше був третім, у лютому став п'ятим, а iPad Air 5 піднявся з восьмої позиції на шосту. Місця 7, 9 і 10, за даними AnTuTu, не змінилися.

Для iPad Air 4 користувачі найчастіше відзначають 10,9-дюймовий Liquid Retina-дисплей і загальну збалансованість моделі для повсякденних задач. У випадку iPhone 12 mini користувачі виділяють компактний 5,4-дюймовий формат, а також повний набір "флагманських" функцій у лінійці (5G, MagSafe, захист IP68 і регулярні оновлення iOS). iPhone SE2 у відгуках описують як прагматичний варіант входу в екосистему iOS із процесором A13 і звичною для частини аудиторії схемою керування з фізичною кнопкою Home та Touch ID.

Водночас сучасні флагмани Apple, зокрема iPhone 17 Pro, продовжують задавати планку для преміальних смартфонів. Проте на ринку Android з'являються моделі, які можуть перевершувати його за окремими параметрами.

Окремо компанія розширює й більш доступний сегмент. Apple вже представила iPhone 17e — найдешевшу модель у лінійці iPhone 17 із підтримкою MagSafe, яка стартує з тієї ж ціни, що й торішній iPhone 16e, але отримала вдвічі більше базової пам'яті.

рейтинг Apple iPhone смартфон iPad AnTuTu
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації