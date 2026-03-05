Найкращі пристрої Apple у 2026 році — користувачі рекомендують ці iPhone та iPad

Логотип Apple та смартфони Apple iPhone. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Популярний бенчмарк AnTuTu випустив новий рейтинг iOS-пристроїв за лютий, який базується на оцінках користувачів. У списку опинилося багато пристроїв Apple, які були випущені ще кілька років тому.

Які пристрої Apple стали найулюбленішими серед користувачів у лютому

У лютому перше місце в рейтингу схвалення iOS-пристроїв на китайському ринку зайняв iPad Air 4 із показником 96,88%. Другу та третю позиції посіли iPhone 12 mini (95,78%) і iPhone SE2 (94,89%).

Рейтинг пристроїв iOS за оцінками користувачів за лютий 2026 року. Фото: AnTuTu

Порівняно з попереднім місяцем iPad Air 4 піднявся з другого місця на перше, тоді як торішній лідер лютого опинився на восьмій позиції (iPad Pro 5). iPhone 12 mini покращив результат на дві сходинки — з четвертої на другу, а iPhone SE2 піднявся з п'ятої на третю. Четверту позицію зайняв iPad Pro 4 (12,9"), додавши дві сходинки відносно минулого місяця (з шостої). iPad Pro 2024 (11"), який раніше був третім, у лютому став п'ятим, а iPad Air 5 піднявся з восьмої позиції на шосту. Місця 7, 9 і 10, за даними AnTuTu, не змінилися.

Для iPad Air 4 користувачі найчастіше відзначають 10,9-дюймовий Liquid Retina-дисплей і загальну збалансованість моделі для повсякденних задач. У випадку iPhone 12 mini користувачі виділяють компактний 5,4-дюймовий формат, а також повний набір "флагманських" функцій у лінійці (5G, MagSafe, захист IP68 і регулярні оновлення iOS). iPhone SE2 у відгуках описують як прагматичний варіант входу в екосистему iOS із процесором A13 і звичною для частини аудиторії схемою керування з фізичною кнопкою Home та Touch ID.

Водночас сучасні флагмани Apple, зокрема iPhone 17 Pro, продовжують задавати планку для преміальних смартфонів. Проте на ринку Android з'являються моделі, які можуть перевершувати його за окремими параметрами.

Окремо компанія розширює й більш доступний сегмент. Apple вже представила iPhone 17e — найдешевшу модель у лінійці iPhone 17 із підтримкою MagSafe, яка стартує з тієї ж ціни, що й торішній iPhone 16e, але отримала вдвічі більше базової пам'яті.