Apple офіційно представила бюджетний iPhone 17e — що змінилося

Смартфон Apple iPhone 17e. Фото: Apple

Apple офіційно анонсувала iPhone 17e — найдоступнішу модель у лінійці iPhone 17 із підтримкою MagSafe. Новинка стартує з тієї ж ціни, що й торішній iPhone 16e, але тепер має вдвічі більше базової пам'яті.

Про це пише 9to5Mac.

Що змінилося в iPhone 17e

iPhone 17e отримав MagSafe — на відміну від iPhone 16e, який підтримував лише стандартне бездротове заряджання без магнітних аксесуарів. Магнітне кріплення дозволяє фіксувати на корпусі сумісні аксесуари на кшталт гаманців, підставок і батарейних блоків, а також точніше вирівнює котушку під час заряджання.

Усередині встановлено чип Apple A19 — той самий процесор, що використовується в базовому iPhone 17. Також смартфон оснащено модемом C1X, який компанія позиціює як нове покоління власного стільникового модема: він має бути до двох разів швидшим за C1 в iPhone 16e. У палітрі — чорний і білий, а також новий відтінок soft pink.

iPhone 17e отримав підтримку MagSafe. Фото: Apple

Стартова ціна iPhone 17e — 599 доларів, але тепер у базі йде 256 ГБ замість 128 ГБ. Конфігурація на 512 ГБ коштує 799 доларів, для порівняння, за 512 ГБ у iPhone 16e Apple просила 899 доларів.

Окремо відзначається зміна підходу до "доступного" iPhone: після iPhone 16e компанія перейшла до щорічних оновлень цієї моделі, тоді як раніше iPhone SE оновлювався приблизно раз на кілька років.

Передзамовлення стартують у середу, 4 березня, а продажі та перші постачання — у середу, 11 березня.

Водночас компанія тестує новий "преміальний" колір для майбутніх iPhone 18 Pro — відтінок Deep Red, ближчий до бордового, ніж до класичного червоного.

Очікується, що восени Apple представить iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max із низкою точкових змін у дизайні. Повного редизайну не прогнозують, однак витоки натякають на помітні коригування зовнішнього вигляду, які можуть змінити сприйняття моделей.