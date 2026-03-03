4 Android-смартфони, кращі за iPhone 17 Pro — моделі Samsung, OnePlus, Vivo

Смартфон Apple iPhone 17 Pro та Android-смартфони. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

iPhone 17 Pro закріпив планку для преміальних смартфонів. Водночас на ринку є Android-моделі, які можуть бути сильнішими за нього в продуктивності, автономності, дисплеї або камері, а іноді й коштують дешевше за 1 000 доларів.

Про чотири такі моделі пише BGR.

OnePlus 15

OnePlus 15 названо найпотужнішим смартфоном бренду: він вийшов у жовтні 2025 року в Китаї та в листопаді 2025 року глобально.

Смартфон OnePlus 15. Фото: ek.ua

Модель працює на Snapdragon 8 Elite Gen 5 і в теорії випереджає iPhone 17 Pro в бенчмарках. Також зазначено підвищену частоту оновлення до 165 Гц (проти 120 Гц у iPhone), кращі показники FPS у важких іграх та швидший експорт рендерів і великих відеофайлів. Окремо підкреслюється батарея 7300 мАг на базі silicon-carbon (Si-C) і швидша зарядка (дротова й бездротова).

Vivo X300

Vivo X300 (і X300 Pro) це флагман, орієнтований на камеру.

Смартфон Vivo X300. Фото: ek.ua

За продуктивністю X300 порівнюють із A19 Pro і наводять перевагу в багатоядерних тестах: GeekBench multi-core — 10264 проти 9923 у iPhone 17 Pro; 3DMark — 7263 проти 5868. Водночас зазначається, що iPhone має кращу одноядерну продуктивність завдяки вищій частоті окремих ядер, що робить його швидшим у повсякденних задачах, хоча різниця "не очевидна". У геймінгу iPhone інколи випереджає X300 через оптимізацію, але загалом досвід названо схожим.

Модель подається як одна з небагатьох, що може стабільно давати кращі знімки за iPhone "незалежно від ситуації".

iQOO 15

iQOO 15 ставить продуктивність на перше місце.

Смартфон iQOO 15. Фото: ek.ua

Він має дисплей із вищою роздільною здатністю 1440×3168 проти 1206×2622 у iPhone 17 Pro, частоту оновлення 144 Гц проти 120 Гц та вдвічі вищу пікову яскравість, що має покращувати читабельність на вулиці й перегляд яскравого контенту. Акумулятор — 7000 мАг Si-C, який випереджає iPhone за автономністю.

Samsung S25 Ultra

Samsung S25 Ultra названо "дефолтним" вибором для тих, хто хоче альтернативу iOS серед великих брендів, із сильним балансом продуктивності, дисплея та камери, а також конкурентним пакетом підтримки.

Смартфон Samsung S25 Ultra. Фото: ek.ua

За продуктивність відповідає Snapdragon 8 Elite, якого вистачає для вимогливих задач. Камери також конкурентні: у певних сценаріях S25 Ultra може знімати краще, але "об'єктивного лідера" між ним і iPhone за камерою не називають. Також згадується титановий корпус як фактор міцності.

Смартфон на Android може бути значно кориснішим у повсякденних задачах, якщо доповнити його базові можливості кількома окремими сервісами — для контролю акумулятора, керування медіафайлами чи швидшого пошуку інформації.

Водночас експерти вже представили списки найкращих смартфонів 2026 року для різних потреб і бюджетів, сформовані на основі комплексних тестів продуктивності, камер та автономності.