Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Техно arrow 4 моделі Android-смартфонів, що перевершують iPhone 17 Pro arrow

4 моделі Android-смартфонів, що перевершують iPhone 17 Pro

3 березня 2026 10:34
Іван Готевич - Редактор
Іван Готевич
Редактор
4 Android-смартфони, кращі за iPhone 17 Pro — моделі Samsung, OnePlus, Vivo
Смартфон Apple iPhone 17 Pro та Android-смартфони. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE
Іван Готевич - Редактор
Іван Готевич
Редактор

iPhone 17 Pro закріпив планку для преміальних смартфонів. Водночас на ринку є Android-моделі, які можуть бути сильнішими за нього в продуктивності, автономності, дисплеї або камері, а іноді й коштують дешевше за 1 000 доларів.

Про чотири такі моделі пише BGR.

Реклама
Читайте також:

OnePlus 15

OnePlus 15 названо найпотужнішим смартфоном бренду: він вийшов у жовтні 2025 року в Китаї та в листопаді 2025 року глобально.

Смартфон OnePlus 15
Смартфон OnePlus 15. Фото: ek.ua

Модель працює на Snapdragon 8 Elite Gen 5 і в теорії випереджає iPhone 17 Pro в бенчмарках. Також зазначено підвищену частоту оновлення до 165 Гц (проти 120 Гц у iPhone), кращі показники FPS у важких іграх та швидший експорт рендерів і великих відеофайлів. Окремо підкреслюється батарея 7300 мАг на базі silicon-carbon (Si-C) і швидша зарядка (дротова й бездротова).

Vivo X300

Vivo X300 (і X300 Pro) це флагман, орієнтований на камеру.

Смартфон Vivo X300
Смартфон Vivo X300. Фото: ek.ua

За продуктивністю X300 порівнюють із A19 Pro і наводять перевагу в багатоядерних тестах: GeekBench multi-core — 10264 проти 9923 у iPhone 17 Pro; 3DMark — 7263 проти 5868. Водночас зазначається, що iPhone має кращу одноядерну продуктивність завдяки вищій частоті окремих ядер, що робить його швидшим у повсякденних задачах, хоча різниця "не очевидна". У геймінгу iPhone інколи випереджає X300 через оптимізацію, але загалом досвід названо схожим.

Модель подається як одна з небагатьох, що може стабільно давати кращі знімки за iPhone "незалежно від ситуації".

iQOO 15

iQOO 15 ставить продуктивність на перше місце.

Смартфон IQOO 15
Смартфон iQOO 15. Фото: ek.ua

Він має дисплей із вищою роздільною здатністю 1440×3168 проти 1206×2622 у iPhone 17 Pro, частоту оновлення 144 Гц проти 120 Гц та вдвічі вищу пікову яскравість, що має покращувати читабельність на вулиці й перегляд яскравого контенту. Акумулятор — 7000 мАг Si-C, який випереджає iPhone за автономністю.

Samsung S25 Ultra

Samsung S25 Ultra названо "дефолтним" вибором для тих, хто хоче альтернативу iOS серед великих брендів, із сильним балансом продуктивності, дисплея та камери, а також конкурентним пакетом підтримки.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra
Смартфон Samsung S25 Ultra. Фото: ek.ua

За продуктивність відповідає Snapdragon 8 Elite, якого вистачає для вимогливих задач. Камери також конкурентні: у певних сценаріях S25 Ultra може знімати краще, але "об'єктивного лідера" між ним і iPhone за камерою не називають. Також згадується титановий корпус як фактор міцності.

Смартфон на Android може бути значно кориснішим у повсякденних задачах, якщо доповнити його базові можливості кількома окремими сервісами — для контролю акумулятора, керування медіафайлами чи швидшого пошуку інформації.

Водночас експерти вже представили списки найкращих смартфонів 2026 року для різних потреб і бюджетів, сформовані на основі комплексних тестів продуктивності, камер та автономності.

Android Apple смартфон характеристики iPhone 17 Pro
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації