Україна
Названы лучшие iPhone в 2026 году по отзывам пользователей

Названы лучшие iPhone в 2026 году по отзывам пользователей

5 марта 2026 10:34
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор
AnTuTu назвал лучшие iOS-устройства в 2026 году — кто попал в тройку лидеров
Логотип Apple и смартфоны Apple iPhone. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор

Популярный бенчмарк AnTuTu выпустил новый рейтинг iOS-устройств за февраль, который базируется на оценках пользователей. В списке оказалось много устройств Apple, которые были выпущены еще несколько лет назад.

Об этом говорится на сайте AnTuTu.

Читайте также:

Какие устройства Apple стали самыми любимыми среди пользователей в феврале

В феврале первое место в рейтинге одобрения iOS-устройств на китайском рынке занял iPad Air 4 с показателем 96,88%. Вторую и третью позиции заняли iPhone 12 mini (95,78%) и iPhone SE2 (94,89%).

Рейтинг iOS-устройств за февраль 2026 года
Рейтинг устройств iOS по оценкам пользователей за февраль 2026 года. Фото: AnTuTu

По сравнению с предыдущим месяцем iPad Air 4 поднялся со второго места на первое, тогда как прошлогодний лидер февраля оказался на восьмой позиции (iPad Pro 5). iPhone 12 mini улучшил результат на две ступеньки — с четвертой на вторую, а iPhone SE2 поднялся с пятой на третью. Четвертую позицию занял iPad Pro 4 (12,9"), прибавив две ступеньки относительно прошлого месяца (с шестой). iPad Pro 2024 (11"), который ранее был третьим, в феврале стал пятым, а iPad Air 5 поднялся с восьмой позиции на шестую. Места 7, 9 и 10, по данным AnTuTu, не изменились.

Для iPad Air 4 пользователи чаще всего отмечают 10,9-дюймовый Liquid Retina-дисплей и общую сбалансированность модели для повседневных задач. В случае iPhone 12 mini пользователи выделяют компактный 5,4-дюймовый формат, а также полный набор "флагманских" функций в линейке (5G, MagSafe, защита IP68 и регулярные обновления iOS). iPhone SE2 в отзывах описывают как прагматичный вариант входа в экосистему iOS с процессором A13 и привычной для части аудитории схемой управления с физической кнопкой Home и Touch ID.

В то же время современные флагманы Apple, в частности iPhone 17 Pro, продолжают задавать планку для премиальных смартфонов. Однако на рынке Android появляются модели, которые могут превосходить его по отдельным параметрам.

Отдельно компания расширяет и более доступный сегмент. Apple уже представила iPhone 17e — самую дешевую модель в линейке iPhone 17 с поддержкой MagSafe, которая стартует с той же цены, что и прошлогодний iPhone 16e, но получила вдвое больше базовой памяти.

рейтинг Apple iPhone смартфон iPad AnTuTu
