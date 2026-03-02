Видео
Apple анонсировала новый бюджетный iPhone 17e — что изменилось

2 марта 2026 17:52
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор
Apple представила iPhone 17e — что нового в бюджетном айфоне
Смартфон Apple iPhone 17e. Фото: Apple
Apple выпустила iPhone 17e — обновление самой доступной модели в линейке iPhone 17 с поддержкой MagSafe и увеличенным стартовым объёмом памяти. При прежней цене компания подняла базовую конфигурацию до 256 ГБ и добавила новый цвет soft pink.

Об этом пишет 9to5Mac.

Читайте также:

Что изменилось в iPhone 17e

iPhone 17e получил MagSafe — в отличие от iPhone 16e, который поддерживал только стандартную беспроводную зарядку без магнитных аксессуаров. Магнитное крепление позволяет фиксировать на корпусе совместимые аксессуары вроде кошельков, подставок и батарейных блоков, а также точнее выравнивает катушку во время зарядки.

Внутри установлен чип Apple A19 — тот же процессор, что используется в базовом iPhone 17. Также смартфон оснащен модемом C1X, который компания позиционирует как новое поколение собственного сотового модема: он должен быть до двух раз быстрее C1 в iPhone 16e. В палитре — черный и белый, а также новый оттенок soft pink.

iPhone 17e получил поддержку MagSafe
iPhone 17e получил поддержку MagSafe. Фото: Apple

Стартовая цена iPhone 17e — 599 долларов, но теперь в базе идет 256 ГБ вместо 128 ГБ. Конфигурация на 512 ГБ стоит 799 долларов, для сравнения, за 512 ГБ у iPhone 16e Apple просила 899 долларов.

Отдельно отмечается изменение подхода к "доступному" iPhone: после iPhone 16e компания перешла к ежегодным обновлениям этой модели, тогда как ранее iPhone SE обновлялся примерно раз в несколько лет.

Предзаказы стартуют в среду, 4 марта, а продажи и первые поставки — в среду, 11 марта.

В то же время компания тестирует новый "премиальный" цвет для будущих iPhone 18 Pro — оттенок Deep Red, более близкий к бордовому, чем к классическому красному.

Ожидается, что осенью Apple представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с рядом точечных изменений в дизайне. Полного редизайна не прогнозируют, однако утечки намекают на заметные корректировки внешнего вида, которые могут изменить восприятие моделей.

Apple смартфон бюджет характеристики цена iPhone 17e
