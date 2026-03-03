4 Android-смартфона мощнее iPhone 17 Pro — альтернативы до 1000 долларов

Смартфон Apple iPhone 17 Pro и Android-смартфоны. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

iPhone 17 Pro является новым ориентиром для премиального сегмента. Но даже на его фоне есть Android-модели, которые обгоняют его по отдельным параметрам.

О четырех таких моделях пишет BGR.

OnePlus 15

OnePlus 15 назван самым мощным смартфоном бренда: он вышел в октябре 2025 года в Китае и в ноябре 2025 года глобально.

Смартфон OnePlus 15.

Модель работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и в теории опережает iPhone 17 Pro в бенчмарках. Также отмечена повышенная частота обновления до 165 Гц (против 120 Гц у iPhone), лучшие показатели FPS в тяжелых играх и более быстрый экспорт рендеров и больших видеофайлов. Отдельно подчеркивается батарея 7300 мАч на базе silicon-carbon (Si-C) и более быстрая зарядка (проводная и беспроводная).

Vivo X300

Vivo X300 (и X300 Pro) это флагман, ориентированный на камеру.

Смартфон Vivo X300.

По производительности X300 сравнивают с A19 Pro и приводят преимущество в многоядерных тестах: GeekBench multi-core — 10264 против 9923 у iPhone 17 Pro; 3DMark — 7263 против 5868. В то же время отмечается, что iPhone имеет лучшую одноядерную производительность благодаря более высокой частоте отдельных ядер, что делает его быстрее в повседневных задачах, хотя разница "не очевидна". В гейминге iPhone иногда опережает X300 из-за оптимизации, но в целом опыт назван похожим.

Модель подается как одна из немногих, которая может стабильно давать лучшие снимки, чем iPhone "независимо от ситуации".

iQOO 15

iQOO 15 ставит производительность на первое место.

Смартфон iQOO 15.

Он имеет дисплей с более высоким разрешением 1440×3168 против 1206×2622 у iPhone 17 Pro, частоту обновления 144 Гц против 120 Гц и вдвое выше пиковую яркость, что должно улучшать читабельность на улице и просмотр яркого контента. Аккумулятор — 7000 мАч Si-C, который опережает iPhone по автономности.

Samsung S25 Ultra

Samsung S25 Ultra назван "дефолтным" выбором для тех, кто хочет альтернативу iOS среди крупных брендов, с сильным балансом производительности, дисплея и камеры, а также конкурентным пакетом поддержки.

Смартфон Samsung S25 Ultra.

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite, которого хватает для требовательных задач. Камеры также конкурентные: в определенных сценариях S25 Ultra может снимать лучше, но "объективного лидера" между ним и iPhone по камере не называют. Также упоминается титановый корпус как фактор прочности.

Смартфон на Android может быть значительно полезнее в повседневных задачах, если дополнить его базовые возможности несколькими отдельными сервисами — для контроля аккумулятора, управления медиафайлами или быстрого поиска информации.

В то же время эксперты уже представили списки лучших смартфонов 2026 года для различных нужд и бюджетов, сформированные на основе комплексных тестов производительности, камер и автономности.