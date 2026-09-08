Як змінювалися ціни на iPhone за 19 років і коли смартфони Apple почали дорожчати

Смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Перший iPhone у 2007 році коштував 499 доларів, а сучасні Pro-моделі вже давно перетнули позначку у 1000 доларів. Водночас з урахуванням інфляції та зміни системи операторських субсидій історія цін на смартфони Apple має не такий однозначний вигляд.

Про те, як змінювалися ціни на iPhone протягом 19 років та коли смартфони Apple почали суттєво дорожчати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Як змінювалися ціни на iPhone протягом років

Оригінальний iPhone вийшов у 2007 році зі стартовою ціною 499 доларів. З урахуванням інфляції це приблизно відповідає 800 доларам сьогодні — майже стільки ж коштує базовий iPhone 17 за 799 доларів.

Уже у 2008 році з виходом iPhone 3G стартова ціна знизилася до 199 доларів. Однак така вартість діяла за умови укладення дворічного контракту з AT&T.

Ціна у 199 доларів для субсидованих операторами моделей зберігалася ще кілька років. Наприклад, iPhone 6 у 2014 році також коштував 199 доларів, що з урахуванням інфляції відповідає приблизно 279 доларам сьогодні.

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До виходу iPhone 7 у 2016 році операторські субсидії почали поступово зникати, а ціни на смартфони Apple — зростати.

iPhone 8 уже стартував із 699 доларів, а у 2020 році базовий iPhone 12 коштував 799 доларів. Після виходу iPhone 12 компанія п'ять років не змінювала стартову ціну базової моделі. При цьому характеристики смартфонів поступово покращувалися. Наприклад, iPhone 12 за 799 доларів мав 64 ГБ пам'яті, iPhone 14 у 2022 році — 128 ГБ, а iPhone 17 отримав уже 256 ГБ.

Перший iPhone 11 Pro дебютував зі стартовою ціною 999 доларів. Apple зберігала цей рівень протягом кількох поколінь, доки iPhone 17 Pro не подорожчав до 1099 доларів.

Напередодні презентації 9 вересня очікується iPhone 18 Pro, який може коштувати дорожче за попередника через зростання вартості пам'яті.

Також Apple може представити складаний iPhone, який у чутках називають iPhone Ultra. Його ймовірна ціна може сягнути 2399 доларів, хоча остаточну вартість компанія ще не оголосила.

Раніше Новини.LIVE писали, що iPhone 17 очолив світові продажі смартфонів у другому кварталі 2026 року та зберіг першість після аналогічного результату на початку року. На базову модель припало 6% усього глобального ринку смартфонів.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple може помітно оновити палітру iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, відмовившись від яскравого Cosmic Orange. Головною новинкою називають темний відтінок Dark Cherry.