Как менялись цены на iPhone за 19 лет и когда смартфоны Apple начали дорожать

Смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Первый iPhone в 2007 году стоил 499 долларов, а современные модели Pro уже давно превысили отметку в 1000 долларов. В то же время с учётом инфляции и изменения системы операторских субсидий история цен на смартфоны Apple выглядит не так однозначно.

О том, как менялись цены на iPhone на протяжении 19 лет и когда смартфоны Apple начали существенно дорожать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Как менялись цены на iPhone на протяжении лет

Первый iPhone вышел в 2007 году со стартовой ценой 499 долларов. С учетом инфляции это примерно соответствует 800 долларам сегодня — почти столько же стоит базовый iPhone 17 за 799 долларов.

Уже в 2008 году с выходом iPhone 3G стартовая цена снизилась до 199 долларов. Однако такая стоимость действовала при условии заключения двухлетнего контракта с AT&T.

Цена в 199 долларов для субсидируемых операторами моделей сохранялась ещё несколько лет. Например, iPhone 6 в 2014 году также стоил 199 долларов, что с учётом инфляции соответствует примерно 279 долларам сегодня.

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К выходу iPhone 7 в 2016 году операторские субсидии начали постепенно исчезать, а цены на смартфоны Apple — расти.

iPhone 8 уже стартовал с цены в 699 долларов, а в 2020 году базовая версия iPhone 12 стоила 799 долларов. После выхода iPhone 12 компания пять лет не меняла стартовую цену базовой модели. При этом характеристики смартфонов постепенно улучшались. Например, iPhone 12 за 799 долларов имел 64 ГБ памяти, iPhone 14 в 2022 году — 128 ГБ, а iPhone 17 получил уже 256 ГБ.

Первый iPhone 11 Pro дебютировал со стартовой ценой 999 долларов. Apple сохраняла этот уровень на протяжении нескольких поколений, пока iPhone 17 Pro не подорожал до 1099 долларов.

Накануне презентации 9 сентября ожидается iPhone 18 Pro, который может стоить дороже предшественника из-за роста стоимости памяти.

Также Apple может представить складной iPhone, который в слухах называют iPhone Ultra. Его вероятная цена может достичь 2399 долларов, хотя окончательную стоимость компания еще не объявила.

Ранее Новини.LIVE писали, что iPhone 17 возглавил мировые продажи смартфонов во втором квартале 2026 года и сохранил лидерство после аналогичного результата в начале года. На базовую модель пришлось 6% всего глобального рынка смартфонов.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple может заметно обновить цветовую палитру iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, отказавшись от яркого цвета Cosmic Orange. Главной новинкой называют тёмный оттенок Dark Cherry.