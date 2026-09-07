Что Apple может представить 9 сентября: iPhone 18 Pro, складной iPhone и другие новинки

Смартфоны Apple iPhone 18 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple подтвердила проведение крупной презентации "Surprise and shine" 9 сентября. Главными новинками должны стать iPhone 18 Pro и первый складной iPhone, но компания также может обновить Apple Watch, Apple TV, HomePod mini, iPad mini и другие устройства.

О том, что Apple может представить на презентации 9 сентября, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на AppleInsider.

Реклама

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

В сентябре Apple должна представить премиальные модели нового поколения — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Базовая серия на этот раз ожидается позже из-за разделения запуска на два этапа.

Новая линейка смартфонов Apple Смартфоны iPhone 18 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

По слухам, смартфоны получат новый 2-нм чип A20 Pro и фирменный модем C2. Также ожидается немного более крупный блок камер и новые цвета, среди которых упоминается Dark Cherry.

Среди возможных изменений камеры называют Face ID под дисплеем. iPhone 18 Pro Max также может получить камеру со сменной диафрагмой для создания более естественного эффекта боке.

Читайте также:

iPhone 18 Pro может стоить примерно на 300 долларов дороже своего предшественника.

Первый складной iPhone

Одной из самых важных премьер может стать первый складной смартфон Apple, который в утечках называют iPhone Fold или iPhone Ultra.

Складной смартфон iPhone Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube

По имеющейся информации, он будет иметь внутренний дисплей диагональю 7,8 дюйма и внешний экран на 5,3 дюйма.

Ожидаются чип A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, две 48-мегапиксельные задние камеры и 18-мегапиксельные фронтальные камеры для обоих экранов. Телеобъектива, по слухам, может не быть.

Складной iPhone также может стать самым дорогим смартфоном Apple. До выхода устройства его стоимость оценивалась примерно в 2000-2500 долларов, хотя окончательная цена может оказаться выше.

Apple Watch Series 12 и Ultra 4

Apple Watch Series 12, вероятно, не претерпит значительного редизайна. Среди возможных изменений упоминаются новый датчик здоровья в ремешке из фтореластомера и другой механизм его крепления.

Также ожидается Apple Watch Ultra 4. В утечках упоминались новый дизайн и дополнительные датчики, однако подробной информации о них пока немного.

Apple TV, HomePod mini и новый Home Hub

Apple может обновить Apple TV 4K и HomePod mini. Основные изменения ожидаются внутри: более новые процессоры должны обеспечить поддержку обновлённой Siri с функциями ИИ.

Для Apple TV также возможно обновление пульта Siri Remote.

Отдельной новинкой может стать Home Hub — устройство для управления умным домом с 7-дюймовым дисплеем и камерой FaceTime. По слухам, оно сможет управлять домашними устройствами, отображать уведомления и календарь, а также использоваться для общения.

iPad mini 8 может перейти на OLED

Среди планшетов главным кандидатом на презентацию называют iPad mini восьмого поколения. По слухам, он получит 8,4-дюймовый LTPS-дисплей с гибридной OLED-панелью, но без ProMotion.

Также ожидается обновление процессора — в утечках упоминался чип A20.

AirPods Pro с камерами пока под вопросом

Apple также работает над AirPods Pro со встроенными камерами, которые могли бы собирать данные для Visual Intelligence.

По замыслу, пользователь сможет получать информацию об окружающих объектах через Siri. Также среди возможностей упоминаются распознавание жестов и людей.

Впрочем, появление таких AirPods именно на сентябрьской презентации не гарантировано. Ранее слухи указывали на 2027 год, хотя утечка демонстрационного видео в бета-версии macOS намекнула, что устройство может быть ближе к запуску.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple может существенно изменить цветовую гамму iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и отказаться от яркого Cosmic Orange. Одной из главных новинок называют тёмный оттенок Dark Cherry.

Также Новини.LIVE сообщали, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить версии без физического слота для SIM-карты с полным переходом на eSIM. Такой шаг позволил бы освободить дополнительное место внутри корпуса для более ёмкого аккумулятора.