iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro: какие изменения готовит Apple в камерах, аккумуляторе и дизайне

Макет смартфона Apple iPhone 18 Pro Max в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple уже на следующей неделе должна представить iPhone 18 Pro, и, по слухам, новинка получит сразу несколько заметных изменений. Главными обновлениями называют более длительное время автономной работы, значительно доработанные камеры и обновленный дизайн.

О том, чем iPhone 18 Pro может отличаться от iPhone 17 Pro и какие обновления готовит Apple, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 9to5Mac.

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iPhone 18 Pro может работать дольше без зарядки

По слухам, Apple планирует ещё больше улучшить автономность iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Среди возможных изменений называют дисплей LTPO+, новый чип A20 Pro, изготовленный по 2-нм технологическому процессу, а также возможный фирменный сотовый модем C2.

Помимо повышения энергоэффективности, в утечках также упоминаются аккумуляторы большего физического размера. Особенно это может касаться iPhone 18 Pro Max.

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Камеры могут получить одно из самых значительных обновлений за последние годы

Марк Гурман сообщал, что iPhone 18 Pro может получить "самый большой скачок в аппаратном обеспечении камер" за последние годы.

Основной акцент, по слухам, Apple сделает на основной и телефотокамере. Для основной камеры ожидается переменная диафрагма, а для телефотомодуля — большая диафрагма.

Другая утечка указывает на то, что блок камер iPhone 18 Pro может стать примерно на 2 мм толще из-за увеличенного модуля основной камеры.

Apple может заметно изменить дизайн iPhone 18 Pro

Полностью отказываться от дизайна iPhone 17 Pro компания, по имеющейся информации, не планирует, однако ожидаются три заметных изменения. Среди них — новые цвета, меньший Dynamic Island и более однородное оформление задней панели из стекла и алюминия.

В утечках упоминаются цвета Dark Cherry, Light Blue и Silver. Также не исключается появление Black или Space Gray.

Dynamic Island, по слухам, может стать примерно на 35% меньше, что позволит освободить больше полезного пространства на экране. Кроме того, двухцветное оформление задней части iPhone 17 Pro может уступить место более равномерному оттенку корпуса.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple может существенно изменить цветовую гамму iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и отказаться от яркого Cosmic Orange. Одной из главных новинок называют тёмный оттенок Dark Cherry, который в зависимости от освещения может выглядеть ближе к красному или фиолетовому.

Также Новини.LIVE сообщали, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить версии без физического слота для SIM-карты с полным переходом на eSIM. Это позволило бы освободить дополнительное место внутри корпуса для более емкого аккумулятора.