iPhone 18 Pro проти iPhone 17 Pro: які зміни готує Apple у камерах, батареї та дизайні

Макет смартфона Apple iPhone 18 Pro Max в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple уже наступного тижня має представити iPhone 18 Pro, і за чутками новинка отримає одразу кілька помітних змін. Головними оновленнями називають довшу автономність, серйозно перероблені камери та змінений дизайн.

Про те, чим iPhone 18 Pro може відрізнятися від iPhone 17 Pro та які оновлення готує Apple, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 9to5Mac.

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iPhone 18 Pro може працювати довше без зарядки

За чутками, Apple планує ще більше покращити автономність iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Серед можливих змін називають дисплей LTPO+, новий чип A20 Pro, виготовлений за 2-нм техпроцесом, а також можливий фірмовий стільниковий модем C2.

Крім підвищення енергоефективності, у витоках також згадуються фізично більші акумулятори. Особливо це може стосуватися iPhone 18 Pro Max.

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Камери можуть отримати одне з найбільших оновлень за останні роки

Марк Гурман повідомляв, що iPhone 18 Pro може отримати "найбільший стрибок в апаратному забезпеченні камер" за останні роки.

Основний акцент, за чутками, Apple зробить на головній та телефотокамері. Для основної камери очікується змінна діафрагма, а для телефотомодуля — більша діафрагма.

Інший витік вказує, що блок камер iPhone 18 Pro може стати приблизно на 2 мм товстішим через збільшений модуль основної камери.

Apple може помітно змінити дизайн iPhone 18 Pro

Повністю відмовлятися від дизайну iPhone 17 Pro компанія, за наявною інформацією, не планує, однак очікуються три помітні зміни. Серед них — нові кольори, менший Dynamic Island та більш однорідне оформлення задньої панелі зі скла й алюмінію.

У витоках згадуються кольори Dark Cherry, Light Blue та Silver. Також не виключається поява Black або Space Gray.

Dynamic Island, за чутками, може стати приблизно на 35% меншим, що дозволить звільнити більше корисного простору на екрані. Крім того, двоколірне оформлення задньої частини iPhone 17 Pro може поступитися місцем більш рівномірному відтінку корпусу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple може суттєво змінити кольорову гаму iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max і відмовитися від яскравого Cosmic Orange. Однією з головних новинок називають темний відтінок Dark Cherry, який залежно від освітлення може виглядати ближчим до червоного або фіолетового.

Також Новини.LIVE розповідали, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть отримати версії без фізичного слота для SIM-карти з повним переходом на eSIM. Це дозволило б звільнити додаткове місце всередині корпуса для більшого акумулятора.