Що Apple може представити 9 вересня: iPhone 18 Pro, складаний iPhone та інші новинки

Смартфони Apple iPhone 18 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple підтвердила проведення великої презентації "Surprise and shine" 9 вересня. Головними новинками мають стати iPhone 18 Pro та перший складаний iPhone, але компанія також може оновити Apple Watch, Apple TV, HomePod mini, iPad mini та інші пристрої.

Про те, що Apple може представити на презентації 9 вересня, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на AppleInsider.

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iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max

У вересні Apple має представити преміальні моделі нового покоління — iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Базова серія цього разу очікується пізніше через поділ запуску на два етапи.

Нова лінійка смартфонів Apple Смартфони iPhone 18 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

За чутками, смартфони отримають новий 2-нм чип A20 Pro та фірмовий модем C2. Також очікується трохи більший блок камер і нові кольори, серед яких згадується Dark Cherry.

Серед можливих змін камери називають Face ID під дисплеєм. iPhone 18 Pro Max також може отримати камеру зі змінною діафрагмою для створення природнішого ефекту боке.

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iPhone 18 Pro може коштувати приблизно на 300 доларів дорожче за попередника.

Перший складаний iPhone

Однією з найважливіших прем'єр може стати перший складаний смартфон Apple, який у витоках називають iPhone Fold або iPhone Ultra.

Складаний смартфон iPhone Ultra. Фото: кадр з відео/YouTube

За наявною інформацією, він матиме внутрішній дисплей діагоналлю 7,8 дюйма та зовнішній екран на 5,3 дюйма.

Очікуються чип A20 Pro, 12 ГБ оперативної пам'яті, дві 48-мегапіксельні задні камери та 18-мегапіксельні фронтальні камери для обох екранів. Телефотокамери, за чутками, може не бути.

Складаний iPhone також може стати найдорожчим смартфоном Apple. До виходу пристрою його вартість оцінювали приблизно у 2000-2500 доларів, хоча фінальна ціна може бути вищою.

Apple Watch Series 12 та Ultra 4

Apple Watch Series 12, ймовірно, не отримає великого редизайну. Серед можливих змін згадуються новий датчик здоров'я у фтореластомеровому ремінці та інший механізм його кріплення.

Також очікується Apple Watch Ultra 4. У витоках згадувалися новий дизайн і додаткові сенсори, однак детальної інформації про них поки небагато.

Apple TV, HomePod mini та новий Home Hub

Apple може оновити Apple TV 4K і HomePod mini. Основні зміни очікуються всередині: новіші процесори повинні забезпечити підтримку оновленої Siri з функціями ШІ.

Для Apple TV також можливе оновлення пульта Siri Remote.

Окремою новинкою може стати Home Hub — пристрій для керування розумним будинком із 7-дюймовим дисплеєм та камерою FaceTime. За чутками, він зможе керувати домашніми пристроями, показувати сповіщення й календар та використовуватися для спілкування.

iPad mini 8 може перейти на OLED

Серед планшетів головним кандидатом на презентацію називають iPad mini восьмого покоління. За чутками, він отримає 8,4-дюймовий LTPS-дисплей із гібридною OLED-панеллю, але без ProMotion.

Також очікується оновлення процесора — у витоках згадувався чип A20.

AirPods Pro з камерами поки під питанням

Apple також працює над AirPods Pro із вбудованими камерами, які могли б збирати дані для Visual Intelligence.

За задумом, користувач зможе отримувати інформацію про навколишні об'єкти через Siri. Також серед можливостей згадуються розпізнавання жестів і людей.

Втім, поява таких AirPods саме на вересневій презентації не гарантована. Раніші чутки вказували на 2027 рік, хоча витік демонстраційного відео у бета-версії macOS натякнув, що пристрій може бути ближчим до запуску.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple може суттєво змінити кольорову гаму iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max і відмовитися від яскравого Cosmic Orange. Однією з головних новинок називають темний відтінок Dark Cherry.

Також Новини.LIVE розповідали, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть отримати версії без фізичного слота для SIM-карти з повним переходом на eSIM. Такий крок дозволив би звільнити додаткове місце всередині корпуса для більшого акумулятора.