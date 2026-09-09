Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: ціни та характеристики

Смартфон Apple iPhone 18 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max під час осінньої презентації 9 вересня. Смартфони зберегли знайомий дизайн, але отримали новий процесор, зміни дисплея та оновлення камер.

Про те, що змінилося в iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на презентацію Apple.

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Що змінилося в iPhone 18 Pro

Основою смартфонів став новий чип A20 Pro, виготовлений за 2-нм техпроцесом. Базова конфігурація отримала 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища. За словами компанії, нові моделі отримали найвитриваліші акумулятори за всю історію iPhone.

Чип A20 Pro в новій лінійці iPhone 18 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Кольорова гама також повністю оновлена: Deep Black (чорний), Refined Silver (сріблястий), Glacier Blue (блакитний), Burgandy (бордовий).

Apple також зменшила і оновила Dynamic Island, тепер він може показувати три активності в реальному часі.

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Одним із головних оновлень камери стала змінна діафрагма, яка дозволяє регулювати кількість світла та глибину різкості. Нова функція камери під назвою "Pro Controls" дозволяє змінювати баланс білого або переглядати гістограму, вручну налаштовувати діафрагму та змінювати витримку "для справді унікальних знімків, які раніше були неможливі на iPhone".

Нова камера iPhone 18 Pro зі змінною діафрагмою. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone 18 Pro коштуватиме від 1 199 доларів, а iPhone 18 Pro Max — від 1 299 доларів.

Передзамовлення стартують 12 вересня, а продажі — 18 вересня.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple представила iPhone 18 Pro, який отримав одразу кілька помітних оновлень. Серед головних змін називають збільшену автономність, суттєво перероблені камери та оновлений дизайн.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple може суттєво змінила кольорову гаму iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max і відмовилася від яскравого Cosmic Orange. Однією з головних новинок називають темний відтінок Dark Cherry.