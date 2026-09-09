Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: цены и характеристики

Смартфон Apple iPhone 18 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в ходе осенней презентации 9 сентября. Смартфоны сохранили привычный дизайн, но получили новый процессор, изменения в дисплее и обновления камер.

О том, что изменилось в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на презентацию Apple.

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Что изменилось в iPhone 18 Pro

Основой смартфонов стал новый чип A20 Pro, изготовленный по 2-нм технологическому процессу. Базовая конфигурация получила 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. По словам компании, новые модели получили самые выносливые аккумуляторы за всю историю iPhone.

Чип A20 Pro в новой линейке iPhone 18 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Цветовая гамма также полностью обновлена: Deep Black (чёрный), Refined Silver (серебристый), Glacier Blue (голубой), Burgandy (бордовый).

Apple также уменьшила и обновила Dynamic Island, теперь он может показывать сразу три активности в режиме реального времени.

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Одним из главных обновлений камеры стала переменная диафрагма, которая позволяет регулировать количество света и глубину резкости. Новая функция камеры под названием "Pro Controls" позволяет изменять баланс белого или просматривать гистограмму, вручную настраивать диафрагму и изменять выдержку "для по-настоящему уникальных снимков, которые раньше были невозможны на iPhone".

Новая камера iPhone 18 Pro с переменной диафрагмой. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone 18 Pro будет стоить от 1 199 долларов, а iPhone 18 Pro Max — от 1 299 долларов.

Предзаказы начнутся 12 сентября, а продажи — 18 сентября.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple представила iPhone 18 Pro, который получил сразу несколько заметных обновлений. Среди главных изменений называют увеличенную автономность, существенно переработанные камеры и обновленный дизайн.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple, возможно, существенно изменила цветовую гамму iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и отказалась от яркого оттенка Cosmic Orange. Одной из главных новинок называют темный оттенок Dark Cherry.