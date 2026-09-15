Як перенести дані з Android на iPhone без втрати фото, контактів і повідомлень

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Перехід з Android на iPhone не обов'язково означає втрату контактів, фотографій, повідомлень та інших важливих даних. Apple має офіційний інструмент "Перенос на iOS", який допомагає автоматично перенести значну частину інформації на новий смартфон.

Про те, як правильно перенести дані з Android на iPhone та що потрібно врахувати перед початком, пише редакція Новини.LIVE.

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Як перенести дані з Android на iPhone

Перед початком варто переконатися, що на iPhone достатньо вільної пам'яті для всіх файлів, які потрібно перенести. Особливо це важливо, якщо разом із контактами та повідомленнями планується копіювати фотографії, відео та інші великі файли.

Обидва смартфони рекомендується зарядити щонайменше до 50%, оскільки передавання даних може тривати кілька годин. Apple також радить підключити пристрої до джерела живлення на час перенесення.

Передавати інформацію можна через кабель USB-C — USB-C або USB-C — Lightning, а також бездротовим способом через Wi-Fi. Кабельне підключення вважається надійнішим, тоді як для бездротового способу потрібне стабільне Wi-Fi-з'єднання.

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На Android потрібно встановити офіційний застосунок "Перенос на iOS" та надати йому необхідні дозволи. При цьому штатний автоматичний спосіб працює лише з новим або скинутим до заводських налаштувань iPhone.

Під час першого налаштування iPhone потрібно дійти до екрана "Перенос програм і даних" та вибрати "З пристрою Android". Після цього на iPhone з'явиться 10- або 6-значний код, який необхідно ввести на Android-смартфоні.

Далі можна вибрати категорії даних для перенесення та запустити процес. До його завершення краще не користуватися смартфонами, а застосунок "Перенос на iOS" на Android має залишатися відкритим. Запуск іншої програми або відповідь на дзвінок можуть перервати передавання.

Через "Перенос на iOS" можна скопіювати контакти, історію повідомлень і SMS, фотографії та відео з камери, альбоми, файли й папки, вебзакладки, поштові облікові записи, голосові записи, історію викликів, календарі, а також повідомлення й медіафайли WhatsApp.

Деякі безкоштовні застосунки також можна буде завантажити на iPhone, якщо їхні версії доступні і в Google Play, і в App Store.

При цьому автоматично переноситься не вся інформація. Зокрема, Apple окремо згадує музику, книги та PDF-документи, які може знадобитися копіювати вручну.

Для Telegram, Viber та більшості інших месенджерів достатньо увійти у свій обліковий запис, після чого листування підтягнеться з хмарного сховища. Історію WhatsApp офіційно переносять саме через "Перенос на iOS".

Файли, які не вдалося скопіювати автоматично, можна перенести через хмарні сервіси, зокрема Google Диск, Dropbox або OneDrive, безпосередньо зі смартфона чи за допомогою комп'ютера.

Раніше Новини.LIVE писали, що після презентації iPhone 18 Pro та iPhone Duo компанія Apple підвищила ціни на кілька моделей, які залишилися в офіційному продажу. Подорожчання торкнулося iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 та iPhone Air.

Також Новини.LIVE розповідали, що переповнене сховище може уповільнювати смартфон, спричиняти нестабільну роботу та заважати зберігати нові файли. Звільнити місце на Android та iPhone можна кількома простими способами без повного очищення пристрою.