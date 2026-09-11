Apple підвищила ціни на iPhone після презентації: які моделі подорожчали на 100 доларів

Смартфон Apple iPhone Air в руках. Фото: Unsplash

Після презентації iPhone 18 Pro та iPhone Duo компанія Apple підвищила ціни одразу на кілька моделей, які залишилися в офіційному продажу. Подорожчання торкнулося iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 та iPhone Air.

Про те, як змінилися ціни на iPhone після презентації Apple та які моделі зняли з продажу, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MacRumors.

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Які iPhone подорожчали

Apple підняла стартову ціну кожної з чотирьох моделей на 100 доларів.

Тепер iPhone 16 коштує від 799 доларів, iPhone 17e — від 699 доларів, iPhone 17 — від 899 доларів, а iPhone Air — від 1099 доларів.

Після дебюту iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max компанія припинила офіційні продажі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

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До презентації вже з'являлися припущення, що Apple може переглянути ціни на попередні моделі.

Ще наприкінці червня глава Apple Тім Кук заявляв, що компанія більше не може повністю компенсувати зростання вартості пам'яті та накопичувачів. Попит на такі компоненти збільшився через активне будівництво дата-центрів для ШІ та хмарної інфраструктури, що створило додатковий дефіцит у напівпровідниковій галузі.

Кук порівняв ситуацію з дефіцитом пам'яті зі "столітньою повінню", зазначивши, що за понад 40 років не бачив нічого подібного.

Раніше Новини.LIVE писали, що оновлювати iPhone щороку зовсім не обов'язково, адже справний смартфон може залишатися придатним до використання п'ять, сім років і навіть довше. Реальний строк служби залежить від стану акумулятора, швидкодії, підтримки iOS та потреб самого власника.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max під час осінньої презентації 9 вересня. Смартфони зберегли знайомий дизайн, але отримали новий процесор, оновлений дисплей і зміни в камерах.