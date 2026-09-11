Apple повысила цены на iPhone после презентации: какие модели подорожали на 100 долларов

Смартфон Apple iPhone Air в руках. Фото: Unsplash

После презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены сразу на несколько моделей, которые остались в официальной продаже. Подорожание коснулось iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air.

О том, как изменились цены на iPhone после презентации Apple и какие модели сняли с продажи, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MacRumors.

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Какие iPhone подорожали

Apple подняла стартовую цену каждой из четырёх моделей на 100 долларов.

Теперь iPhone 16 стоит от 799 долларов, iPhone 17e — от 699 долларов, iPhone 17 — от 899 долларов, а iPhone Air — от 1099 долларов.

После дебюта iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания прекратила официальные продажи iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

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Еще до презентации появлялись предположения, что Apple может пересмотреть цены на предыдущие модели.

Ещё в конце июня глава Apple Тим Кук заявлял, что компания больше не может полностью компенсировать рост стоимости памяти и накопителей. Спрос на такие компоненты вырос из-за активного строительства дата-центров для ИИ и облачной инфраструктуры, что создало дополнительный дефицит в полупроводниковой отрасли.

Кук сравнил ситуацию с дефицитом памяти со "столетним наводнением", отметив, что за более чем 40 лет не видел ничего подобного.

Ранее Новини.LIVE писали, что обновлять iPhone каждый год вовсе не обязательно, ведь исправный смартфон может оставаться пригодным к использованию пять, семь лет и даже дольше. Реальный срок службы зависит от состояния аккумулятора, производительности, поддержки iOS и потребностей самого владельца.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max во время осенней презентации 9 сентября. Смартфоны сохранили знакомый дизайн, но получили новый процессор, обновленный дисплей и изменения в камерах.