Иконка самолета от всех проблем: зачем включать "Режим полета" на телефоне

Иконка самолёта на экране смартфона. Фото: Unsplash

"Режим полета" на смартфоне обычно ассоциируется только с авиаперелетами, однако в повседневной жизни он тоже может пригодиться. Его можно использовать для экономии заряда, быстрого восстановления связи, ускорения зарядки и временного отключения уведомлений.

О том, для чего включать "Режим полета" на смартфоне, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Как можно использовать "Режим полета"

После активации "Режима полета" отключаются беспроводные соединения смартфона, благодаря чему его энергопотребление снижается. Это может пригодиться, если заряд аккумулятора почти закончился, а подключить телефон к зарядному устройству в ближайшее время нет возможности.

Если смартфон внезапно потерял доступ к сети, не обязательно сразу его перезагружать. Можно ненадолго включить "Режим полета", а затем выключить его. После этого телефон восстановит соединение с сетью.

Во время зарядки "Режим полета" также может быть полезен, поскольку часть беспроводных функций перестает потреблять энергию. Благодаря этому зарядка может происходить быстрее, что особенно удобно, когда нужно зарядить аккумулятор за короткое время.

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"Режим полета" также можно использовать как простой способ временно отключиться от потока уведомлений. Это может быть удобно во время важных переговоров, отдыха или в других ситуациях, когда телефон не должен отвлекать.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может оставаться подключенным к Wi-Fi в течение всей ночи даже без активного использования. Отключение беспроводного соединения перед сном способно немного снизить расход заряда, количество уведомлений и риск автоматического подключения к сторонним сетям.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны становятся всё тоньше, тогда как блоки камер на задней панели продолжают увеличиваться. Причина заключается в более крупных сенсорах, более сложной оптике и зум-модулях, для которых внутри тонкого корпуса не хватает места.