Іконка літака від всіх проблем: для чого вмикати "Режим польоту" на телефоні

Іконка літака на екрані смартфона. Фото: Unsplash

"Режим польоту" на смартфоні зазвичай асоціюється лише з авіаперельотами, однак у повсякденному житті він теж може бути корисним. Його можна використовувати для економії заряду, швидкого відновлення зв'язку, прискорення заряджання та тимчасового відключення від сповіщень.

Про те, для чого вмикати "Режим польоту" на смартфоні, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Як можна використовувати "Режим польоту"

Після активації "Режиму польоту" вимикаються бездротові з'єднання смартфона, через що його енергоспоживання зменшується. Це може стати у пригоді, якщо заряд акумулятора майже закінчився, а підключити телефон до зарядного пристрою найближчим часом немає можливості.

Якщо смартфон раптово втратив доступ до мережі, не обов'язково одразу його перезавантажувати. Можна ненадовго ввімкнути "Режим польоту", а потім вимкнути його. Після цього телефон повторно встановить з'єднання з мережею.

Під час заряджання "Режим польоту" також може бути корисним, оскільки частина бездротових функцій перестає споживати енергію. Завдяки цьому заряджання може відбуватися швидше, що особливо зручно, коли потрібно поповнити батарею за короткий час.

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"Режим польоту" також можна використовувати як простий спосіб тимчасово відключитися від потоку сповіщень. Це може бути зручно під час важливих переговорів, відпочинку або в інших ситуаціях, коли телефон не повинен відволікати.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може залишатися підключеним до Wi-Fi протягом усієї ночі навіть без активного використання. Вимкнення бездротового з'єднання перед сном здатне трохи зменшити витрату заряду, кількість сповіщень і ризик автоматичного підключення до сторонніх мереж.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони стають дедалі тоншими, тоді як блоки камер на задній панелі продовжують збільшуватися. Причина полягає у більших сенсорах, складнішій оптиці та зум-модулях, для яких усередині тонкого корпуса бракує місця.