Чому камери смартфонів стали такими великими та навіщо потрібен виступ на корпусі

Блок камер смартфона. Фото: Unsplash

Сучасні смартфони стають дедалі тоншими, але камери на їхній задній панелі, навпаки, займають більше місця. Причина у більших сенсорах, складній оптиці та зумі, для яких усередині корпусу фізично не вистачає простору.

Про те, чому блоки камер у смартфонах стали такими великими та що саме займає місце всередині, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Чому блоки камер сучасних смартфонів так сильно виступають

Сенсор камери відповідає за фіксацію світла, яке проходить через об'єктив. Чим більша його фізична площа, тим більше світла він може захопити. Це допомагає покращити якість зображення, але водночас збільшує розміри самого модуля.

Оскільки виробники не хочуть робити весь смартфон значно товстішим, камера просто виступає над задньою панеллю.

Для сильнішого оптичного збільшення потрібна більша фокусна відстань, а отже — більше місця між лінзою та сенсором. Щоб умістити таку оптичну систему в тонкий корпус, виробники використовують складні конструкції, зокрема перископічні модулі.

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Якби камеру намагалися зробити повністю врівень із корпусом, це могло б вимагати відмови від частини можливостей зуму.

Сучасні смартфони часто мають три або більше камер, кожна з яких виконує окреме завдання. Кожному модулю потрібні власні лінзи, сенсор та інші компоненти. Усе це займає додатковий простір у верхній частині смартфона.

Тому великий виступ камер став компромісом між тонким корпусом і можливістю встановити складнішу оптику.

Більші сенсори, довший оптичний зум і складніші лінзи допомагають смартфонам робити якісніші знімки, точніше передавати кольори та забезпечувати краще збільшення.

Поки така камера потребує значного фізичного простору, повністю позбутися виступу без втрати частини можливостей складно.

Раніше Новини.LIVE писали, що камера в сучасних Android-смартфонах давно вийшла за межі звичайного знімання фото та відео. Вона також може допомагати виконувати різні повсякденні завдання.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони Samsung мають кілька налаштувань камери, здатних покращити якість знімків ще до фотографування. Частина цих параметрів захована в меню, тому багато користувачів не використовують можливості камери на повну.