Почему камеры смартфонов стали такими большими и зачем нужен выступ на корпусе

Блок камер смартфона. Фото: Unsplash

Современные смартфоны становятся всё тоньше, но камеры на их задней панели, напротив, занимают всё больше места. Причина кроется в более крупных сенсорах, сложной оптике и зуме, для которых внутри корпуса физически не хватает места.

О том, почему блоки камер в смартфонах стали такими большими и что именно занимает место внутри, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Почему камерные модули современных смартфонов так сильно выступают

Сенсор камеры отвечает за улавливание света, проходящего через объектив. Чем больше его физическая площадь, тем больше света он может уловить. Это помогает улучшить качество изображения, но в то же время увеличивает размеры самого модуля.

Поскольку производители не хотят делать весь смартфон значительно толще, камера просто выступает над задней панелью.

Для более сильного оптического увеличения требуется большее фокусное расстояние, а значит — больше места между линзой и сенсором. Чтобы уместить такую оптическую систему в тонкий корпус, производители используют сложные конструкции, в частности перископические модули.

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Если бы камеру пытались сделать полностью вровень с корпусом, это могло бы потребовать отказа от части возможностей зума.

Современные смартфоны часто имеют три или более камер, каждая из которых выполняет отдельную задачу. Каждому модулю требуются собственные линзы, сенсор и другие компоненты. Все это занимает дополнительное пространство в верхней части смартфона.

Поэтому большой выступ камер стал компромиссом между тонким корпусом и возможностью установить более сложную оптику.

Более крупные сенсоры, более длинный оптический зум и более сложные линзы помогают смартфонам делать более качественные снимки, точнее передавать цвета и обеспечивать лучшее увеличение.

Пока такая камера требует значительного физического пространства, полностью избавиться от выступа без потери части возможностей сложно.

Ранее Новини.LIVE писали, что камера в современных Android-смартфонах давно вышла за рамки обычной съемки фото и видео. Она также может помогать выполнять различные повседневные задачи.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны Samsung имеют несколько настроек камеры, способных улучшить качество снимков еще до съемки. Часть этих параметров скрыта в меню, поэтому многие пользователи не используют возможности камеры в полной мере.