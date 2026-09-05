Важливо вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч: що буде інакше

Дівчина зі смартфоном у ліжку. Фото: Freepik

Смартфон може залишатися підключеним до Wi-Fi всю ніч, навіть коли ним ніхто не користується. Вимкнення бездротового з'єднання перед сном може зменшити кількість сповіщень, трохи заощадити заряд і не дозволити телефону автоматично підключатися до сторонніх мереж.

Про те, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні на ніч та які переваги це може дати, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні на ніч

Підключені до бездротової мережі смартфони та інші пристрої продовжують працювати навіть уночі. Якщо вимкнути Wi-Fi, частина функцій, яким потрібен інтернет, перестане бути активною до повторного підключення.

Однією з практичних переваг може стати менша кількість сповіщень, вібрацій та інших подразників перед сном. Це також зменшує бажання зайвий раз перевіряти смартфон, коли користувач уже намагається заснути.

Окремі дослідження також пов'язують вимкнення Wi-Fi з нижчим рівнем тривожності та кращою якістю сну через меншу кількість нічних відволікань.

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Ще одна перевага — економія заряду. Коли Wi-Fi вимкнений, телефон менше працює у фоновому режимі та може розряджатися повільніше. Найпомітнішим такий ефект може бути на старіших смартфонах.

За певних налаштувань смартфон може автоматично підключатися до доступних бездротових мереж. Якщо така мережа виявиться небезпечною або шкідливою, це може створити додаткові ризики для пристрою.

Вимкнення Wi-Fi на ніч не дає смартфону автоматично встановлювати такі з'єднання, поки користувач спить.

Постійно вимикати Wi-Fi перед сном не обов'язково. Якщо сповіщення не заважають, смартфон не підключається до сторонніх мереж, а витрата заряду вночі не є проблемою, з'єднання можна залишати активним.

Водночас його відключення може бути корисною звичкою для тих, хто хоче зменшити кількість нічних відволікань, трохи заощадити заряд та обмежити автоматичні підключення.

Раніше Новини.LIVE писали, що слабкий сигнал Wi-Fi вдома не обов'язково означає необхідність купувати новий роутер. У деяких випадках покращити покриття в потрібній зоні можна за допомогою простого металевого відбивача.

Також Новини.LIVE розповідали, що повільне відкривання сайтів і регулярні зупинки відео не завжди пов'язані з проблемами з боку провайдера. Іноді правильно виконане перезавантаження роутера допомагає відновити стабільну роботу домашньої мережі.