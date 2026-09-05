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Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Ua ru
5 сентября 2026 06:32
Важно отключать Wi-Fi на телефоне на ночь: что изменится
Девушка со смартфоном в постели. Фото: Freepik

Смартфон может оставаться подключенным к Wi-Fi всю ночь, даже когда им никто не пользуется. Отключение беспроводного соединения перед сном может уменьшить количество уведомлений, немного сэкономить заряд и не позволить телефону автоматически подключаться к посторонним сетям.

О том, стоит ли отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь и какие преимущества это может дать, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Стоит ли отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь

Подключенные к беспроводной сети смартфоны и другие устройства продолжают работать даже ночью. Если отключить Wi-Fi, часть функций, которым требуется интернет, перестанет работать до повторного подключения.

Одним из практических преимуществ может стать меньшее количество уведомлений, вибраций и других раздражителей перед сном. Это также уменьшает желание лишний раз проверять смартфон, когда пользователь уже пытается заснуть.

Некоторые исследования также связывают отключение Wi-Fi с более низким уровнем тревожности и лучшим качеством сна из-за меньшего количества ночных отвлекающих факторов.

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Еще одно преимущество — экономия заряда. Когда Wi-Fi выключен, телефон меньше работает в фоновом режиме и может разряжаться медленнее. Наиболее заметным такой эффект может быть на старых смартфонах.

При определенных настройках смартфон может автоматически подключаться к доступным беспроводным сетям. Если такая сеть окажется опасной или вредоносной, это может создать дополнительные риски для устройства.

Отключение Wi-Fi на ночь не позволяет смартфону автоматически устанавливать такие соединения, пока пользователь спит.

Постоянно отключать Wi-Fi перед сном не обязательно. Если уведомления не мешают, смартфон не подключается к посторонним сетям, а расход заряда ночью не является проблемой, соединение можно оставлять активным.

В то же время его отключение может стать полезной привычкой для тех, кто хочет уменьшить количество ночных отвлекающих факторов, немного сэкономить заряд и ограничить автоматические подключения.

Ранее Новини.LIVE писали, что слабый сигнал Wi-Fi дома не обязательно означает необходимость покупать новый роутер. В некоторых случаях улучшить покрытие в нужной зоне можно с помощью простого металлического отражателя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что медленная загрузка сайтов и регулярные остановки видео не всегда связаны с проблемами со стороны провайдера. Иногда правильно выполненная перезагрузка роутера помогает восстановить стабильную работу домашней сети.

полезные советы функции смартфона Wi-Fi
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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