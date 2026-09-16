Що означає літера "N" на екрані смартфона: багато хто використовує її щодня

Функція NFC на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

На Android-смартфонах у верхній частині екрана іноді з'являється невелика літера "N", яку можна побачити поруч із піктограмами Wi-Fi, сигналу та заряду батареї. Цей символ означає, що на телефоні увімкнена технологія NFC для бездротового обміну даними на невеликій відстані.

Про те, що означає літера N на екрані смартфона та для чого потрібна ця функція, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на Kertvar.

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Для чого потрібен NFC і чи варто його вимикати

NFC розшифровується як Near Field Communication і дозволяє смартфону обмінюватися даними з іншими сумісними пристроями, які знаходяться зовсім поруч.

Одне з найпоширеніших застосувань технології — безконтактна оплата через Google Pay та Apple Pay. Для додаткового захисту платежів може використовуватися біометрична автентифікація, зокрема відбиток пальця або розпізнавання обличчя.

NFC також застосовують для швидкого сполучення деяких пристроїв, передачі даних між сумісними смартфонами, роботи з NFC-мітками та автоматизації різних дій.

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Наприклад, NFC-мітку можна розмістити на робочому столі та налаштувати телефон так, щоб після наближення автоматично вмикався режим "Не турбувати". Аналогічний принцип можна використовувати в автомобілі для запуску певних функцій.

Залишати NFC увімкненим загалом не небезпечно. Технологія працює лише на невеликій відстані та відрізняється низьким енергоспоживанням.

Водночас варто обережно взаємодіяти з невідомими NFC-мітками. Зловмисники можуть використовувати підроблені мітки, які перенаправляють користувача на шкідливі або фішингові сайти.

Якщо потрібно прибрати літеру "N" з екрана, у налаштуваннях смартфона можна перейти до розділу "Екран", потім відкрити "Рядок стану" та вимкнути відповідний перемикач. Назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від моделі пристрою.

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