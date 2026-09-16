Почему не стоит постоянно закрывать приложения на Android и как это влияет на батарею

Меню активных приложений на Android. Фото: кадр из видео/YouTube

Привычка постоянно закрывать все недавно открытые приложения на Android не всегда помогает экономить заряд. Во многих случаях система уже приостановила их работу, а повторный запуск после принудительного закрытия, напротив, требует дополнительных ресурсов.

О том, почему не стоит постоянно закрывать приложения на Android, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на How-To Geek.

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Почему закрытие приложений не всегда экономит заряд

Когда пользователь переходит из одного приложения в другое, Android обычно не позволяет всем приложениям работать одновременно. Большинство из них система приостанавливает и сохраняет в оперативной памяти, где они не создают дополнительной нагрузки на процессор.

Благодаря этому при возвращении в приложение Android может быстро восстановить его из памяти, создавая впечатление, что приложение всё время оставалось активным.

Исключением являются приложения, которым пользователь разрешил постоянную работу в фоновом режиме. К ним могут относиться мессенджеры, сервисы резервного копирования и синхронизации, VPN и медиаплееры. Именно такие приложения могут дополнительно нагружать процессор и быстрее расходовать заряд.

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Если же вручную закрыть обычное приостановленное приложение, система освободит занятую им оперативную память. Однако при следующем запуске Android придется загружать программу заново, обращаться к накопителю и активнее использовать процессор.

В результате повторный запуск может потреблять больше энергии, чем простое возобновление работы уже приостановленного приложения из оперативной памяти. Также приложение может открываться дольше или возвращаться на начальный экран вместо того места, где пользователь его оставил.

Вместо постоянной очистки списка недавних приложений лучше проверить, какие именно приложения реально потребляют больше всего заряда. Для этого можно перейти в "Настройки" — "Батарея" — "Использование батареи".

Для управления фоновой активностью в более новых версиях Android также можно открыть "Настройки" — "Батарея" — "Управление фоновыми приложениями". Там доступны режимы "Всегда разрешать", "Не разрешать" и "Умное использование". Для большинства приложений подходит последний вариант.

Отдельно стоит время от времени проверять список приложений с постоянно разрешенной фоновой работой. Если среди них есть приложения, которыми почти не пользуются, их разрешения можно ограничить.

При этом важнее не количество приложений в списке недавно открытых, а то, что именно они делают в фоновом режиме. Например, обычная галерея или приложение для заметок создадут значительно меньшую нагрузку, чем навигация с GPS или сервис постоянной синхронизации файлов.

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