Как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы аккумулятора

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Литий-ионные аккумуляторы постепенно теряют емкость независимо от способа использования, но некоторые привычки могут ускорить этот процесс. Самым известным советом остается правило 20-80%, однако ещё сильнее на ресурс батареи может влиять перегрев.

О том, как заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы аккумулятора, и чего лучше избегать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Почему рекомендуют поддерживать заряд в пределах 20-80%

Большинство современных смартфонов, ноутбуков, беспроводных наушников и других портативных устройств используют литий-ионные аккумуляторы.

Правило 20-80 % предполагает, что батарею желательно не разряжать ниже примерно 20% и не держать постоянно заряженной до 100%.

Глубокая разрядка создает дополнительную нагрузку на аккумулятор, а длительное пребывание на максимальном уровне заряда ускоряет нежелательные химические процессы внутри него.

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Современные iPhone и Android-смартфоны уже оснащены функциями ограничения или оптимизации зарядки. Они могут останавливать зарядку на уровне около 80%, а оставшуюся часть дозаряжать ближе к привычному времени пробуждения пользователя.

Перегрев наносит батарее больший вред

Постоянно следить за каждым процентом заряда не обязательно. Гораздо большей проблемой для аккумулятора может быть высокая температура. Во время зарядки аккумулятор естественным образом нагревается, но сильный перегрев способен ускорить разрушение его внутренних компонентов.

Поэтому не стоит оставлять устройство в раскаленной машине или запускать ресурсоемкие игры во время зарядки.

Регулярный перегрев может существенно сократить срок службы аккумулятора, а в крайних случаях даже привести к возгоранию.

Как уменьшить нагрев во время зарядки

Перед зарядкой можно снять толстый чехол, если он мешает отводу тепла.

Также устройство не следует оставлять под прямыми солнечными лучами. По возможности заряжать его лучше в прохладном месте.

Периодическая зарядка до 100% сама по себе не повредит аккумулятор. Важнее избегать длительного перегрева и постоянного нахождения аккумулятора на максимальном уровне заряда.

Ранее Новини.LIVE писали, что во время зарядки смартфона имеет значение даже порядок подключения. Специалисты советуют сначала вставлять адаптер в розетку, а уже после этого подключать кабель к телефону.

Также Новини.LIVE рассказывали, что одинаковый разъем USB-C не гарантирует одинаковой скорости зарядки. Если кабель не поддерживает необходимую мощность или стандарт питания, даже современный смартфон может заряжаться медленнее.