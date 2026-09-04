Как правильно подключать смартфон к зарядке и что больше всего влияет на аккумулятор

Зарядное устройство в удлинителе. Фото: Pexels

В обычном процессе зарядки смартфона может быть небольшая, но важная деталь — порядок подключения устройства к сети. Специалисты советуют сначала вставить зарядное устройство в розетку, а уже потом подключать кабель к телефону.

О том, как правильно ставить смартфон на зарядку и что больше всего влияет на ресурс аккумулятора, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Nok Lapja.

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Как правильно начинать заряжать смартфон

Специалисты рекомендуют сначала подключить зарядное устройство к розетке, а уже после этого — кабель к смартфону. При такой последовательности зарядное устройство сначала стабилизирует электрический ток, а уже потом он поступает к телефону.

Это может снизить влияние небольших колебаний напряжения и скачков тока на устройство.

Многие пользователи поступают наоборот: сначала подключают кабель к телефону, а уже потом вставляют адаптер в розетку.

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Эксперты отмечают, что такая последовательность сама по себе не представляет серьезной опасности и не приводит к мгновенному повреждению смартфона.

Разница между двумя способами подключения невелика, однако в долгосрочной перспективе влияние колебаний напряжения может способствовать более быстрому износу аккумулятора.

Что действительно важно при зарядке смартфона

Гораздо сильнее на срок службы аккумулятора влияет качество зарядного устройства.

Дешевые модели неизвестного происхождения или зарядные устройства, несовместимые с конкретным смартфоном, могут приводить к более медленной зарядке и создавать дополнительную нагрузку на аккумулятор.

Самым безопасным вариантом специалисты называют оригинальные или официально сертифицированные зарядные устройства, соответствующие техническим требованиям производителя.

Важно следить и за состоянием зарядного кабеля.

Он не должен быть поврежден или сильно перегнут, поскольку неисправный кабель также может негативно влиять на качество зарядки.

Ранее Новини.LIVE писали, что многопортовый адаптер не обязательно заряжает гаджеты медленнее, чем отдельные блоки питания. Важно учитывать не только его общую мощность, но и то, сколько ватт получает каждый порт при одновременном подключении нескольких устройств.

Также Новини.LIVE сообщали, что оставленное в розетке зарядное устройство продолжает потреблять небольшое количество электроэнергии даже без подключенного смартфона. Помимо дополнительных расходов, неисправный или некачественный адаптер может создавать риски при использовании.