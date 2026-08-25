Заряжают ли многопортовые адаптеры медленнее и как правильно их выбирать

Зарядные устройства с несколькими разъемами. Фото: Unsplash

Многопортовый адаптер не обязательно заряжает устройства медленнее, чем отдельные зарядные устройства. Решающее значение имеет не только общая мощность зарядки, но и то, сколько ватт может выдавать каждый порт при одновременном подключении нескольких гаджетов.

О том, как выбрать зарядное устройство с несколькими портами и на какие характеристики обратить внимание, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Общая мощность не отражает скорость каждого порта

При выборе многопортового адаптера не стоит ориентироваться только на высокое значение мощности, указанное производителем. Например, компактное зарядное устройство на 200 Вт с несколькими разъемами не означает, что каждый подключенный гаджет будет постоянно получать по 200 Вт.

Нужно проверять максимальную мощность отдельных портов, а также то, как она меняется, когда одновременно используются два, три или более разъемов.

Чтобы многопортовый адаптер заряжал технику примерно так же быстро, как отдельные зарядные устройства, нужно знать необходимую мощность каждого устройства.

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Производители обычно указывают допустимые параметры питания на самих гаджетах, зарядных устройствах или в инструкции. Стоит обратить внимание на напряжение и силу тока в характеристиках Input для устройства или Output для адаптера.

Также важно проверить поддержку USB Power Delivery, особенно для более мощных устройств. Теоретически USB PD может обеспечивать зарядку мощностью до 240 Вт с различными уровнями напряжения и тока.

Фирменные стандарты быстрой зарядки могут ограничивать скорость

Даже мощный универсальный адаптер не всегда позволит смартфону заряжаться с максимальной скоростью.

Если устройство использует собственный стандарт быстрой зарядки, например, OnePlus SuperVOOC или решение Samsung, сторонний блок питания может перейти на более низкую мощность.

Некоторые ноутбуки, которые получают 200 Вт или более через собственный большой адаптер с нестандартным разъёмом, также могут ограничивать зарядку через USB PD до 100 Вт.

В характеристиках многопортовых адаптеров производители часто указывают не только максимальную мощность каждого разъема, но и режимы работы при одновременном использовании нескольких портов.

Например, шестипортовый зарядный адаптер Ugreen мощностью 500 Вт может постоянно обеспечивать до 240 Вт через первый порт USB-C независимо от количества подключенных устройств.

Второй-пятый USB-C могут работать с мощностью до 100 Вт или снижаться до 60 Вт в зависимости от количества и комбинации занятых портов. USB-A ограничен 20 Вт.

Когда используются все шесть разъемов, а четыре средних USB-C работают на 60 Вт, суммарная заявленная мощность и составляет 500 Вт.

Многопортовая зарядка не обязательно будет более медленной

Если правильно подобрать адаптер под количество гаджетов и их максимальные потребности, разница в скорости по сравнению с использованием нескольких отдельных зарядных устройств может быть незаметной.

Перед покупкой стоит определить, сколько устройств обычно будут заряжаться одновременно, какая мощность нужна каждому из них и через какие именно порты они будут подключены.

Именно распределение мощности между разъемами, а не только общее количество ватт на корпусе, определяет реальную скорость многопортовой зарядки.

Ранее Новини.LIVE писали, что поддельное зарядное устройство может представлять серьезную опасность не только для смартфона, но и для его владельца. Некачественный аксессуар способен повредить технику, вызвать поражение током или даже привести к пожару.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядные устройства нередко оставляют в розетках после завершения зарядки техники. Хотя современные адаптеры рассчитаны на длительную работу, при определенных обстоятельствах их безопаснее отключать от электросети.