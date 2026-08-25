Чи заряджають багатопортові адаптери повільніше та як правильно їх вибирати

Зарядні пристрої з кількома роз'ємами. Фото: Unsplash

Багатопортовий адаптер не обов'язково заряджає пристрої повільніше за окремі блоки живлення. Вирішальне значення має не лише загальна потужність зарядки, а й те, скільки ватів може віддавати кожен порт під час одночасного підключення кількох гаджетів.

Про те, як вибрати зарядний пристрій із кількома портами та на які характеристики звернути увагу, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Загальна потужність не показує швидкість кожного порту

Під час вибору багатопортового адаптера не варто орієнтуватися лише на велике число потужності, зазначене виробником. Наприклад, компактний зарядний пристрій на 200 Вт із кількома роз'ємами не означає, що кожен підключений гаджет постійно отримуватиме по 200 Вт.

Потрібно перевіряти максимальну потужність окремих портів, а також те, як вона змінюється, коли одночасно використовуються два, три або більше роз'ємів.

Щоб багатопортовий адаптер заряджав техніку приблизно так само швидко, як окремі зарядки, потрібно знати необхідну потужність кожного пристрою.

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Виробники зазвичай зазначають допустимі параметри живлення на самих гаджетах, зарядних аксесуарах або в інструкції. Варто звернути увагу на напругу та силу струму в характеристиках Input для пристрою або Output для адаптера.

Також важливо перевірити підтримку USB Power Delivery, особливо для потужніших пристроїв. У теорії USB PD може забезпечувати заряджання потужністю до 240 Вт із різними рівнями напруги та струму.

Фірмові стандарти швидкої зарядки можуть обмежувати швидкість

Навіть потужний універсальний адаптер не завжди дозволить смартфону заряджатися з максимальною швидкістю.

Якщо пристрій використовує власний стандарт швидкого заряджання, наприклад, OnePlus SuperVOOC або рішення Samsung, сторонній блок живлення може перейти на нижчу потужність.

Окремі ноутбуки, які отримують 200 Вт або більше через власний великий адаптер із нестандартним роз'ємом, також можуть обмежувати заряджання через USB PD до 100 Вт.

У характеристиках багатопортових адаптерів виробники часто вказують не лише максимальну потужність кожного роз'єму, а й режими роботи при одночасному використанні кількох портів.

Наприклад, шестипортова зарядка Ugreen потужністю 500 Вт може постійно забезпечувати до 240 Вт через перший USB-C незалежно від кількості підключених пристроїв.

Другий-п'ятий USB-C можуть працювати максимум на 100 Вт або знижуватися до 60 Вт залежно від кількості та комбінації зайнятих портів. USB-A обмежений 20 Вт.

Коли використовуються всі шість роз'ємів, а чотири середні USB-C працюють на 60 Вт, сумарна заявлена потужність і становить 500 Вт.

Багатопортова зарядка не обов'язково буде повільнішою

Якщо правильно підібрати адаптер під кількість гаджетів та їхні максимальні потреби, різниця у швидкості порівняно з використанням кількох окремих зарядних пристроїв може бути непомітною.

Перед купівлею варто визначити, скільки пристроїв зазвичай заряджатимуться одночасно, яка потужність потрібна кожному з них і через які саме порти вони будуть підключені.

Саме розподіл потужності між роз'ємами, а не лише загальна кількість ватів на корпусі, визначає реальну швидкість багатопортової зарядки.

Раніше Новини.LIVE писали, що підроблений зарядний пристрій може становити серйозну небезпеку не лише для смартфона, а й для його власника. Неякісний аксесуар здатен пошкодити техніку, спричинити ураження струмом або навіть призвести до пожежі.

Також Новини.LIVE розповідали, що зарядні пристрої нерідко залишають у розетках після завершення заряджання техніки. Хоча сучасні адаптери розраховані на тривалу роботу, за певних обставин їх безпечніше від'єднувати від електромережі.