Как уменьшить фоновый расход заряда батареи на Android через настройки разработчика

Android-смартфон. Фото: Pexels

Android может оставлять приложения в памяти даже после того, как пользователь перестал ими пользоваться, и часть из них продолжает работать в фоновом режиме. Скрытая настройка для разработчиков позволяет приостанавливать работу таких приложений и, возможно, сократить излишний расход заряда.

О том, какая настройка Android может сократить фоновый расход заряда батареи и как её включить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

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Почему приложения могут разряжать смартфон в фоновом режиме

Android сохраняет часть недавно открытых приложений в кэшированном состоянии, чтобы они быстрее запускались при повторном открытии. Однако некоторые из них даже в таком состоянии могут продолжать запускать фоновые службы или периодически активировать смартфон.

Если одновременно в памяти остаются десятки таких приложений, это может влиять на автономность, в частности когда смартфон почти не используется.

При этом постоянно вручную закрывать все приложения через меню недавних приложений не рекомендуется: они будут дольше открываться при повторном запуске, а уведомления могут не поступать вовремя.

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Какую настройку нужно включить

В меню для разработчиков Android есть функция "Suspend execution for cached apps". Когда приложение переходит в кэшированное состояние, система приостанавливает его выполнение вместо того, чтобы позволять ему продолжать использовать процессор в фоновом режиме.

При этом приложение не закрывается полностью. После повторного открытия оно продолжает загружаться из сохраненного кэшированного состояния.

Сначала нужно открыть "Настройки" — "О телефоне" — "Информация о ПО" и несколько раз быстро нажать на "Номер сборки", чтобы активировать меню для разработчиков.

После этого необходимо вернуться к основным настройкам, открыть "Параметры разработчика" — "Suspend execution for cached apps" и установить значение "Enabled".

До включения функции смартфон терял примерно 7-10% заряда за ночь, а после — около 1-2%, а также было замечено улучшение автономности днем, хотя измерить его было сложнее.

Функция может влиять на отдельные приложения

Настройка применяется сразу ко всем кэшированным приложениям и не имеет отдельного списка исключений. В некоторых случаях после ее активации определенные приложения могут запускаться с небольшими задержками, а уведомления — приходить позже.

Для важных приложений можно отдельно изменить параметры батареи. Для этого нужно перейти в "Настройки" — "Приложения", выбрать нужное приложение, открыть "Батарея" и установить режим "Unrestricted".

После этого в настройках мобильных данных этого приложения можно также включить "Allow background data usage". Такой способ позволяет оставить важным приложениям больше свободы для работы в фоновом режиме.

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