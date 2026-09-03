Як зменшити фоновий розряд батареї Android через параметри розробника

Android-смартфон. Фото: Pexels

Android може залишати застосунки в пам'яті навіть після того, як користувач перестав ними користуватися, і частина з них продовжує працювати у фоні. Прихований параметр для розробників дозволяє призупиняти такі програми та потенційно зменшувати зайве споживання заряду.

Про те, яке налаштування Android може скоротити фоновий розряд батареї та як його ввімкнути, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

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Чому застосунки можуть розряджати смартфон у фоні

Android зберігає частину нещодавно відкритих застосунків у кешованому стані, щоб вони швидше запускалися при повторному відкритті. Однак деякі з них навіть у такому стані можуть продовжувати запускати фонові служби або періодично активувати смартфон.

Якщо одночасно в пам'яті залишаються десятки таких програм, це може впливати на автономність, зокрема коли смартфон майже не використовується.

При цьому постійно вручну закривати всі програми через меню нещодавніх застосунків не рекомендовано: вони довше відкриватимуться повторно, а повідомлення можуть не надходити вчасно.

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Яке налаштування потрібно ввімкнути

У меню для розробників Android є функція "Suspend execution for cached apps". Коли застосунок переходить у кешований стан, система призупиняє його виконання замість того, щоб дозволяти йому продовжувати використовувати процесор у фоні.

При цьому програма не закривається повністю. Після повторного відкриття вона продовжує завантажуватися зі збереженого кешованого стану.

Спочатку потрібно відкрити "Налаштування" — "Про телефон" — "Відомості про ПЗ" та кілька разів швидко натиснути на "Номер складання", щоб активувати меню для розробників.

Після цього необхідно повернутися до основних налаштувань, відкрити "Параметри розробника" — "Suspend execution for cached apps" та встановити значення "Enabled".

До ввімкнення функції смартфон втрачав приблизно 7-10% заряду за ніч, а після — близько 1-2%, також було помічено покращення автономності вдень, хоча виміряти його було складніше.

Функція може впливати на окремі застосунки

Налаштування застосовується одразу до всіх кешованих програм і не має окремого списку винятків. У деяких випадках після його активації певні застосунки можуть запускатися з невеликими затримками, а повідомлення — приходити пізніше.

Для важливих програм можна окремо змінити параметри батареї. Для цього потрібно перейти в "Налаштування" — "Застосунки", вибрати потрібну програму, відкрити "Батарея" та встановити режим "Unrestricted".

Після цього в налаштуваннях мобільних даних цього застосунку можна також увімкнути "Allow background data usage". Такий спосіб дозволяє залишити важливим програмам більше свободи для роботи у фоні.

Раніше Новини.LIVE писали, що продуктивність смартфонів зростає значно швидше, ніж їхня автономність. Одним із можливих рішень стали кремній-вуглецеві батареї, які дають змогу збільшувати місткість акумулятора без помітного збільшення розмірів корпуса.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android-смартфон може здаватися повільнішим через затягнуті системні анімації, а не через слабке "залізо". Якщо скоротити їхню тривалість удвічі, інтерфейс реагує швидше, хоча фактична продуктивність пристрою залишається незмінною.