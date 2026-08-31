Як прискорити інтерфейс Android за допомогою одного налаштування анімації

Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

Android-смартфон може здаватися повільнішим не через слабкий процесор, а через тривалі системні анімації. Якщо скоротити їхню тривалість удвічі, інтерфейс починає реагувати помітно швидше, хоча реальна продуктивність пристрою не змінюється.

Про те, як прискорити інтерфейс Android за допомогою одного налаштування, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на XDA.

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Як увімкнути параметри розробника на Android

Звичайні налаштування Android майже не дозволяють гнучко керувати швидкістю анімацій.

Наприклад, на смартфонах Samsung є функція "Зменшення анімації" у розділі "Налаштування" — "Спеціальні можливості" — "Покращення видимості". Однак вона практично повністю вимикає більшість візуальних ефектів.

Більш гнучкий варіант доступний у параметрах розробника. Для їх активації потрібно перейти в "Налаштування" — "Про телефон" — "Відомості про ПЗ" і сім разів натиснути на пункт "Номер складання".

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Після цього в налаштуваннях з'явиться розділ "Параметри розробника".

Які три налаштування потрібно змінити

У "Параметрах розробника" потрібно знайти підрозділ "Малювання" та змінити три параметри:

"Анімація вікон";

"Анімація переходів";

"Тривалість анімації".

За замовчуванням для них зазвичай встановлено значення 1x, потрібно змінити кожне на 0,5x. Після цього системні анімації відтворюватимуться приблизно вдвічі швидше, але повністю не зникнуть.

Зміна цих параметрів не прискорює процесор і не скорочує фактичний час запуску застосунків. Якщо програмі потрібно дві секунди для завантаження, після зміни налаштувань вона не почне запускатися за одну секунду.

Натомість скорочується час очікування завершення візуального ефекту. Застосунок може вже бути готовим до роботи, але Android ще продовжує показувати анімацію відкриття.

При значенні 0,5x цей проміжок стає коротшим, тому інтерфейс суб'єктивно відчувається швидшим і більш відгукливим. Особливо помітним ефект може бути на недорогих або старіших смартфонах.

Раніше Новини.LIVE писали, що в багатьох сучасних смартфонах встановлений магнітометр, завдяки якому пристрій можна використовувати як простий металошукач. Зазвичай цей датчик допомагає визначати напрямок і забезпечує роботу цифрового компаса.

Також Новини.LIVE розповідали, що старому Android-смартфону можна знайти практичне застосування замість того, щоб залишати його без діла. Наприклад, пристрій можна перетворити на Wi-Fi-повторювач і покращити покриття мережі в кімнатах зі слабким сигналом роутера.