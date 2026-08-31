Как ускорить работу интерфейса Android с помощью одной настройки анимации

Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

Android-смартфон может казаться более медленным не из-за слабого процессора, а из-за длительных системных анимаций. Если сократить их продолжительность вдвое, интерфейс начинает реагировать заметно быстрее, хотя реальная производительность устройства не меняется.

О том, как ускорить интерфейс Android с помощью одной настройки, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на XDA.

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Как включить настройки разработчика на Android

Обычные настройки Android практически не позволяют гибко управлять скоростью анимаций.

Например, на смартфонах Samsung есть функция "Уменьшение анимации" в разделе "Настройки" — "Дополнительные возможности" — "Улучшение видимости". Однако она практически полностью отключает большинство визуальных эффектов.

Более гибкий вариант доступен в настройках разработчика. Для их активации нужно перейти в "Настройки" — "О телефоне" — "Информация о ПО" и семь раз нажать на пункт "Номер сборки".

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После этого в настройках появится раздел "Параметры разработчика".

Какие три настройки нужно изменить

В "Параметрах разработчика" нужно найти подраздел "Рисование" и изменить три параметра:

"Анимация окон";

"Анимация переходов";

"Продолжительность анимации".

По умолчанию для них обычно установлено значение 1x, нужно изменить каждое на 0,5x. После этого системные анимации будут воспроизводиться примерно в два раза быстрее, но полностью не исчезнут.

Изменение этих параметров не ускоряет работу процессора и не сокращает фактическое время запуска приложений. Если приложению требуется две секунды для загрузки, после изменения настроек оно не начнёт запускаться за одну секунду.

Зато сокращается время ожидания завершения визуального эффекта. Приложение может быть уже готово к работе, но Android всё ещё продолжает показывать анимацию открытия.

При значении 0,5x этот промежуток сокращается, поэтому интерфейс субъективно воспринимается как более быстрый и отзывчивый. Особенно заметным этот эффект может быть на недорогих или старых смартфонах.

Ранее Новини.LIVE писали, что во многих современных смартфонах установлен магнитометр, благодаря которому устройство можно использовать как простой металлоискатель. Обычно этот датчик помогает определять направление и обеспечивает работу цифрового компаса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старому Android-смартфону можно найти практическое применение вместо того, чтобы оставлять его без дела. Например, устройство можно превратить в Wi-Fi-ретранслятор и улучшить покрытие сети в комнатах со слабым сигналом роутера.