Что означает значок VoLTE на смартфоне и какие преимущества он дает

Настройка VoLTE на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Значок VoLTE на экране смартфона означает, что голосовые вызовы могут передаваться через сеть 4G LTE. Эта технология способна улучшить качество звука, ускорить соединение и позволяет пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом во время разговора.

О том, что означает значок VoLTE на смартфоне и какие преимущества дает эта технология, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PMG.ua.

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Что такое VoLTE в смартфоне

В отличие от традиционных голосовых вызовов через сети 2G и 3G, VoLTE передает голос через широкополосную сеть 4G LTE.

Благодаря этому звук во время разговора может быть более четким, а количество задержек и перебоев — меньше. Еще одна особенность VoLTE — более быстрое установление соединения.

Технология также может обеспечивать стабильную связь даже при низком уровне сигнала. На многих смартфонах функция активируется автоматически после подключения к сети 4G.

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Какие преимущества дает VoLTE

Во время звонков через VoLTE качество голоса остается высоким без значительных помех и искажений.

Пользователь также может одновременно разговаривать по телефону и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

Звонки через сеть 4G имеют приоритет и могут не прерываться даже при значительной нагрузке на сеть.

Расходует ли VoLTE мобильный интернет

При использовании VoLTE с абонента списываются минуты в соответствии с условиями его тарифного плана.

Мобильный интернет-трафик на такой голосовой вызов не расходуется.

Ранее Новини.LIVE писали, что во многих современных смартфонах есть магнитометр, благодаря которому устройство можно использовать как простой металлоискатель. Обычно этот датчик отвечает за определение направления и работу цифрового компаса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старый Android-смартфон можно использовать повторно вместо того, чтобы оставлять его без дела. Например, устройство способно работать как Wi-Fi-ретранслятор и усиливать покрытие домашней сети там, где сигнал роутера слабый.