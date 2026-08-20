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Главная Техно Это не просто кусок пластика: что скрывается внутри SIM-карты

Это не просто кусок пластика: что скрывается внутри SIM-карты

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 16:32
Что означает "SIM" в названии SIM-карты и как она работает в смартфоне
SIM-карта. Фото: Unsplash

SIM-карта кажется просто маленьким кусочком пластика, но на самом деле она играет ключевую роль в работе мобильной связи. Именно благодаря ей оператор может идентифицировать абонента, проверить его тарифный план и предоставить доступ к звонкам, SMS и мобильной сети.

О том, что означает SIM в названии SIM-карты и как она работает внутри смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Что на самом деле означает SIM

Аббревиатура SIM расшифровывается как Subscriber Identity Module — модуль идентификации абонента. SIM идентифицирует пользователя в мобильной сети, хранит его абонентские данные и ключи аутентификации, необходимые для доступа к сети.

Фактически это отдельный миниатюрный компьютер внутри телефона. SIM имеет собственный процессор, небольшую операционную систему и защищенное хранилище. Сохраненная на ней информация позволяет оператору определить, что устройство использует действующую подписку, и обеспечить звонки и текстовые сообщения.

Современные телефоны могут использовать как физические SIM-карты, так и eSIM, встроенные непосредственно в устройство. В обоих случаях принцип работы остается одинаковым.

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Как SIM-карта подтверждает личность абонента

Внутри SIM хранится уникальный идентификатор абонента и секретный криптографический ключ. Когда смартфон подключается к мобильной сети, оператор отправляет криптографический запрос. SIM выполняет вычисления с помощью секретного ключа и возвращает результат.

Если ответ совпадает с тем, который ожидает сеть, оператор получает подтверждение, что SIM-карта содержит правильные учетные данные. В сетях 4G и 5G используются более сложные версии этого механизма, но основной принцип остается прежним.

После аутентификации сеть может связать SIM-карту с профилем абонента, в котором содержатся данные о тарифе, голосовой почте, разрешениях на роуминг и ограничениях мобильного трафика.

SIM-карта также может поддерживать SIM Toolkit (STK), через который операторы могут предоставлять дополнительные услуги, в частности банковские услуги, прогноз погоды или новостные уведомления.

Как SIM-карты превратились в eSIM

Первые SIM-карты, появившиеся в начале 1990-х годов, были примерно размером с банковскую карту. Со временем их размеры уменьшились до форматов Mini SIM, Micro SIM и Nano SIM. При этом менялось в основном количество пластика вокруг защищенного модуля, а основные функции оставались прежними.

eSIM заменяет съемную карту встроенным защищенным элементом, а профиль оператора загружается на устройство в цифровом виде. Такой формат позволяет активировать тариф удаленно, менять операторов без ожидания новой физической карты и хранить на одном устройстве несколько профилей.

В то же время перенос eSIM между устройствами иногда может быть сложнее, чем обычная замена физической SIM-карты. Отказ от SIM-лотка также освобождает место внутри смартфона и упрощает защиту устройства от воды.

SIM-технология используется не только в смартфонах. Она также может обеспечивать подключение смарт-часов, планшетов, автомобильных систем и умных охранных устройств.

Ранее Новини.LIVE писали, что спутниковая связь стала заметной особенностью современных смартфонов, поскольку позволяет оставаться на связи даже при отсутствии мобильного покрытия. В то же время эта технология пока не стала массовой и доступна преимущественно во флагманских моделях.

Также Новини.LIVE сообщали, что после испытаний в нескольких городах Украины мобильные операторы распространили пилотный проект 5G на Киев. Тестирование должно показать, как сеть нового поколения будет работать в условиях плотной застройки и высокой нагрузки.

SIM-карты eSIM мобильная связь
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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