Що означає "SIM" у назві SIM-карти та як вона працює у смартфоні

SIM-картка. Фото: Unsplash

SIM-карта здається просто маленьким шматком пластику, але фактично вона виконує ключову роль у роботі мобільного зв'язку. Саме завдяки їй оператор може розпізнати абонента, перевірити його підписку та дозволити користуватися дзвінками, SMS і мобільною мережею.

Про те, що означає SIM у назві SIM-карти та як вона працює всередині смартфона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Що насправді означає SIM

Абревіатура SIM розшифровується як Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента. SIM ідентифікує користувача в мобільній мережі, зберігає його абонентські дані та ключі автентифікації, необхідні для доступу до мережі.

Фактично це окремий мініатюрний комп'ютер усередині телефона. SIM має власний процесор, невелику операційну систему та захищене сховище. Збережена на ній інформація дозволяє оператору визначити, що пристрій використовує дійсну підписку, та забезпечити дзвінки й текстові повідомлення.

Сучасні телефони можуть використовувати як фізичні SIM-карти, так і eSIM, вбудовані безпосередньо у пристрій. В обох випадках принцип роботи залишається однаковим.

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Як SIM-карта підтверджує особу абонента

Усередині SIM зберігається унікальний ідентифікатор абонента та секретний криптографічний ключ. Коли смартфон підключається до мобільної мережі, оператор надсилає криптографічний запит. SIM виконує обчислення за допомогою секретного ключа та повертає результат.

Якщо відповідь збігається з тією, яку очікує мережа, оператор отримує підтвердження, що SIM має правильні облікові дані. У мережах 4G і 5G використовуються складніші версії цього механізму, але основний принцип залишається тим самим.

Після автентифікації мережа може пов'язати SIM з профілем абонента, де містяться дані про тариф, голосову пошту, дозволи на роумінг та обмеження мобільного трафіку.

SIM також може підтримувати SIM Toolkit (STK), через який оператори можуть надавати додаткові сервіси, зокрема банківські послуги, прогноз погоди або новинні сповіщення.

Як SIM-карти перетворилися на eSIM

Перші SIM-карти, які з'явилися на початку 1990-х років, були приблизно розміром із банківську картку. Згодом вони зменшувалися до форматів Mini SIM, Micro SIM та Nano SIM. При цьому змінювалася переважно кількість пластику навколо захищеного модуля, а основні функції залишалися тими самими.

eSIM замінює знімну картку вбудованим захищеним елементом, а профіль оператора завантажується на пристрій у цифровому вигляді. Такий формат дозволяє активувати тариф дистанційно, змінювати операторів без очікування нової фізичної картки та зберігати на одному пристрої кілька профілів.

Водночас перенесення eSIM між пристроями іноді може бути складнішим, ніж звичайна перестановка фізичної SIM-карти. Відмова від SIM-лотка також звільняє місце всередині смартфона та спрощує захист пристрою від води.

SIM-технологія використовується не лише у смартфонах. Вона також може забезпечувати підключення смартгодинників, планшетів, автомобільних систем та розумних охоронних пристроїв.

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