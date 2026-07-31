Чому смартфон переходить із 4G на 3G та як повернути швидкий інтернет

3G на екрані смартфона, тест швидкості інтернету. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може раптово втратити 4G навіть там, де мобільний інтернет щойно працював без проблем. Перемикання на повільнішу мережу часто пов'язане не з несправністю телефона, а з умовами покриття та налаштуваннями зв'язку.

Про те, чому смартфон переходить із 4G на 3G та як повернути стабільне з'єднання, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на GSMinfo.

Слабкий сигнал або перевантаження мережі

Найчастіше смартфон перемикається на 3G через слабкий або нестабільний сигнал LTE. Пристрій постійно оцінює якість доступних мереж і вибирає ту, яка в конкретний момент забезпечує надійніше з'єднання.

Сигнал 4G може слабшати в підвалах, укриттях, ліфтах, торговельних центрах, бетонних будівлях або на околицях населених пунктів. У таких місцях 3G іноді працює стабільніше, хоча швидкість передавання даних буде нижчою.

Причиною також може бути перевантаження базової станції. Це часто трапляється на вокзалах, у торговельних центрах, під час масових заходів або після відключень електроенергії.

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Якщо частина обладнання переходить на резервне живлення, навантаження на доступні базові станції зростає. Через це телефон може перемикатися між 4G, 3G і навіть 2G.

Дзвінки без підтримки VoLTE

Смартфон може тимчасово залишати мережу 4G під час голосового дзвінка, якщо технологія VoLTE не підтримується або не активована.

VoLTE дозволяє здійснювати дзвінки через LTE без переходу на 3G або 2G. У такому режимі мобільний інтернет продовжує працювати під час розмови, а з'єднання з абонентом може встановлюватися швидше.

Для роботи технології потрібна підтримка з боку смартфона, SIM-карти та мобільного оператора. Функцію також необхідно ввімкнути в налаштуваннях пристрою.

Потрібний пункт може називатися "VoLTE", "Голос через LTE" або "4G-дзвінки" та зазвичай розташований у розділі мобільної мережі або параметрах SIM-карти.

Поступове вимкнення 3G в Україні

Українські мобільні оператори поступово переводять частоти, які раніше використовувалися для 3G, на користь сучаснішої мережі 4G. Через це в одних населених пунктах смартфон ще може підключатися до 3G, тоді як в інших ця мережа вже працює гірше або стає недоступною.

Після вимкнення 3G старий телефон або SIM-карта без підтримки LTE можуть залишитися лише з підключенням до 2G. Швидкості такої мережі недостатньо для нормальної роботи більшості сучасних онлайн-сервісів.

Користувачам варто перевірити, чи підтримують їхній смартфон і SIM-карта стандарт 4G. За потреби стару картку можна замінити на сучасну USIM у салоні мобільного оператора.

Що робити, якщо 4G постійно зникає

Спочатку варто перезавантажити смартфон. Після повторного запуску пристрій заново зареєструється в мережі та може підключитися до базової станції з кращим сигналом. Далі потрібно перевірити вибраний режим мережі. У налаштуваннях має бути активований варіант "4G/3G/2G автоматично" або встановлений пріоритет LTE.

Якщо випадково вибрано режим "Лише 3G", смартфон не зможе підключатися до мережі четвертого покоління.

Також варто активувати VoLTE, оновити операційну систему та перевірити стан SIM-карти.

Якщо проблема з'являється лише в одному місці, найімовірніше, причина полягає у слабкому покритті або перевантаженні мережі. Якщо 4G зникає в різних районах, варто звернутися до оператора та уточнити, чи немає технічних робіт або обмежень для конкретного номера.

Раніше Новини.LIVE писали, що підключення смартфона до Wi-Fi не завжди повністю припиняє використання мобільного інтернету. За певних налаштувань пристрій може продовжувати передавати дані через стільникову мережу у фоновому режимі.

Також Новини.LIVE розповідали, що після тестувань у кількох містах українські оператори поширили пілотний проєкт 5G на Київ. Випробування мають показати, наскільки стабільно мережа нового покоління працюватиме за щільної забудови та значного навантаження.