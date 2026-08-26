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Головна Техно Що означає значок VoLTE на екрані смартфона та як він впливає на зв'язок

Що означає значок VoLTE на екрані смартфона та як він впливає на зв'язок

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 16:32
Що означає значок VoLTE на смартфоні та які переваги він дає
Налаштування VoLTE на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Значок VoLTE на екрані смартфона означає, що голосові виклики можуть передаватися через мережу 4G LTE. Технологія здатна покращити якість звуку, прискорити з'єднання та дозволяє користуватися швидкісним мобільним інтернетом під час розмови.

Про те, що означає значок VoLTE на смартфоні та які переваги дає ця технологія, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PMG.ua.

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Що таке VoLTE у смартфоні

На відміну від традиційних голосових викликів через мережі 2G та 3G, VoLTE передає голос через широкосмугову мережу 4G LTE.

Завдяки цьому звук під час розмови може бути чіткішим, а кількість затримок і перебоїв — меншою. Ще одна особливість VoLTE — швидше встановлення з'єднання.

Технологія також може забезпечувати стабільний зв'язок навіть за низького рівня сигналу. На багатьох смартфонах функція активується автоматично після підключення до мережі 4G.

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Які переваги дає VoLTE

Під час дзвінків через VoLTE якість голосу залишається високою без значних перешкод і спотворень.

Користувач також може одночасно розмовляти телефоном і користуватися швидкісним мобільним інтернетом.

Дзвінки через мережу 4G мають пріоритет і можуть не перериватися навіть за значного навантаження на мережу.

Чи витрачає VoLTE мобільний інтернет

Під час використання VoLTE з абонента списуються хвилини відповідно до умов його тарифного плану.

Мобільний інтернет-трафік на такий голосовий виклик не витрачається.

Раніше Новини.LIVE писали, що в багатьох сучасних смартфонах є магнітометр, завдяки якому пристрій можна використовувати як простий металошукач. Зазвичай цей датчик відповідає за визначення напрямку та роботу цифрового компаса.

Також Новини.LIVE розповідали, що старий Android-смартфон можна використати повторно замість того, щоб залишати його без діла. Наприклад, пристрій здатен працювати як Wi-Fi-повторювач і посилювати покриття домашньої мережі там, де сигнал роутера слабкий.

дзвінки мобільний зв'язок функції смартфона VoLTE
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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