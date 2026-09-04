Як правильно підключати смартфон до зарядки та що найбільше впливає на батарею

Зарядний пристрій у подовжувачі. Фото: Pexels

Звичне заряджання смартфона може мати невелику, але важливу деталь — порядок підключення пристрою до мережі. Фахівці радять спочатку вставляти зарядний пристрій у розетку, а вже потім підключати кабель до телефона.

Про те, як правильно ставити смартфон на зарядку та що найбільше впливає на ресурс акумулятора, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Nok Lapja.

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Як правильно починати заряджати смартфон

Фахівці рекомендують спочатку під'єднати зарядний пристрій до розетки, а вже після цього — кабель до смартфона. За такої послідовності зарядний пристрій спочатку стабілізує електричний струм, а вже потім він надходить до телефона.

Це може зменшити вплив невеликих коливань напруги та стрибків струму на пристрій.

Чимало користувачів роблять навпаки: спочатку підключають кабель до телефона, а вже потім вставляють адаптер у розетку.

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Фахівці зазначають, що така послідовність сама по собі не становить серйозної небезпеки та не призводить до миттєвого пошкодження смартфона.

Різниця між двома способами підключення невелика, однак у довгостроковій перспективі вплив коливань напруги може сприяти швидшому зношуванню акумулятора.

Що дійсно важливо у зарядці смартфона

Значно сильніше на строк служби батареї впливає якість зарядного пристрою.

Дешеві моделі невідомого походження або зарядки, несумісні з конкретним смартфоном, можуть спричиняти повільніше заряджання та створювати додаткове навантаження на акумулятор.

Найбезпечнішим варіантом фахівці називають оригінальні або офіційно сертифіковані зарядні пристрої, які відповідають технічним вимогам виробника.

Важливо стежити й за станом зарядного кабелю.

Він не повинен бути пошкодженим або сильно перегнутим, оскільки несправний кабель також може негативно впливати на якість заряджання.

Раніше Новини.LIVE писали, що багатопортовий адаптер не обов'язково заряджає гаджети повільніше за окремі блоки живлення. Важливо враховувати не лише його загальну потужність, а й те, скільки ватів отримує кожен порт під час одночасного підключення кількох пристроїв.

Також Новини.LIVE розповідали, що залишений у розетці зарядний пристрій продовжує споживати невелику кількість електроенергії навіть без підключеного смартфона. Крім додаткових витрат, несправний або неякісний адаптер може створювати ризики під час використання.