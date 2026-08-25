Чому зарядний пристрій не варто залишати в розетці після заряджання смартфона

Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Unsplash

Залишений у розетці зарядний пристрій продовжує споживати електроенергію навіть без підключеного смартфона. Крім зайвих витрат, несправний або неякісний адаптер може створювати додаткові ризики.

Про те, чому зарядний пристрій варто відключати від розетки після використання, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart.

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Зарядний пристрій може стати причиною займання

Сучасні смартфони мають апаратні та програмні механізми захисту під час заряджання, однак старі або несправні зарядні пристрої все одно можуть становити небезпеку.

Проблеми можуть виникати не лише з адаптером, а й із кабелями, подовжувачами та мережевими фільтрами. У разі несправності таке обладнання здатне спричинити займання.

Адаптер продовжує споживати електроенергію

Навіть коли смартфон не підключений, зарядний пристрій у розетці може продовжувати використовувати невелику кількість електроенергії. Це явище називають "фантомним" або "вампірським" споживанням.

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За словами експертів, один зарядний пристрій потужністю 5 Вт споживає не так багато енергії, але водночас у більшості домівок використовується одразу кілька зарядок.

Пошкоджена зарядка підвищує ризик ураження струмом

Особливу небезпеку можуть становити дешеві адаптери з тонкими дротами, слабкою ізоляцією та без теплового захисту.

Ризик зростає, якщо на корпусі з'явилися тріщини, кабель перетерся або штекер почав погано триматися. Такі пошкодження можуть призвести до іскріння або короткого замикання.

Постійне підключення може скоротити ресурс зарядки

Відключений від мережі адаптер менше піддається стрибкам напруги.

У більшості зарядних пристроїв немає повноцінного захисту від сильного перенапруження. Вбудована схема регулює напругу для смартфона, але не захищає від удару блискавки або значного стрибка в електромережі.

Постійне перебування адаптера під напругою також може впливати на строк служби його компонентів, зокрема конденсаторів. Водночас багато залежить від якості самого зарядного пристрою та його конструкції.

Раніше Новини.LIVE писали, що підроблений зарядний пристрій здатен не лише пошкодити смартфон, а й становити небезпеку для користувача через ризик ураження струмом або займання. Розпізнати сумнівний адаптер чи кабель можна за низкою зовнішніх ознак навіть без спеціального обладнання.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть справний зарядний пристрій із часом зношується через тривале використання. Пошкодження кабелю, роз'ємів або внутрішніх компонентів можуть свідчити, що подальша експлуатація аксесуара вже небезпечна.